Број преминулих од еболе премашио 1.500!

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 1.521, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.
У саопштењу се наводи да су у посљедња 24 часа забиљежена 34 смртна случаја за које је потврђено да су посљедица еболе.
Број заражених у Конгу порастао је на 3.442, пренио је ТАСС.
Стопа смртности од еболе је 44,2 одсто, преноси Срна
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