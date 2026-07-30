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Број преминулих од еболе премашио 1.500!

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 13:18

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Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 1.521, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.

У саопштењу се наводи да су у посљедња 24 часа забиљежена 34 смртна случаја за које је потврђено да су посљедица еболе.

Број заражених у Конгу порастао је на 3.442, пренио је ТАСС.

Стопа смртности од еболе је 44,2 одсто, преноси Срна

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Тагови :

ДР Конго

Ебола вирус

преминули

зараза

вирус

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