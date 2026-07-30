Минић: Приоритет у Калиновику - развој туризма и спортске инфраструктуре

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да развој туризма и спортске инфраструктуре остаје један од приоритета у Калиновику, гдје ће Влада Српске подржати изградњу система водоснабдијевања и одвођења отпадних вода туристичког комплекса "Зеленгора".

"Тиме стварамо боље услове за развој туризма, нове привредне активности и веће могућности за локално становништво", објавио је Минић на Инстаграму.

Минић је навео да подршку добија и унутрашње уређење балон-сале, укључујући постављање паркета и трибина, како би Калиновик добио савремен простор за спортска, културна и друга друштвена дешавања.