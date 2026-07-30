Еуфорија и Кастел су спремни за највећи фестивал овог љета

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Тврђава Кастел је спремна за највећи фестивалски спектакл овог љета! Еуфорија Маркетинг објавила је видео посљедњих припрема који показује како изгледа када је све спремно за три ноћи незаборавне забаве у срцу Бањалуке.
Импресивна бина, врхунска продукција, моћна сценографија и атмосфера која најављује спектакл какав публика у Бањалуци дуго није имала прилику да види, све је спремно за фестивал који ће од 30. јула до 1. августа претворити тврђаву Кастел у центар најбоље забаве у региону.
Хиљаде посјетилаца очекују три вечери врхунске музике, енергије и емоција, уз продукцију на највишем нивоу и фестивалску атмосферу која ће обиљежити ово љето.
Фестивал почиње у четвртак, 30. јула када на Кастел стиже један од најомиљенијих извођача у региону, Жељко Самарџић, који ће отворити фестивал у вечери пуној највећих хитова и емоција.
Петак, 31. јул резервисан је за највећу регионалну Негујмо журку, спектакл који окупља хиљаде фанова и доноси ноћ за памћење.
Велико финале фестивала очекује нас у суботу, 1. августа уз највећи концерт Тање Савић у Бањалуци. Публику очекује прави музички спектакл, врхунска продукција и енергија која ће се дуго препричавати.
Из Еуфорије маркетинг агенције поручују да је све спремно за фестивал који ће помјерити границе и донијети једно од највећих забавних дешавања овог љета.
Посљедње улазнице доступне су путем система Gigstix, у Поштама Српске и на продајном мјесту на Тргу Крајине. Преостале улазнице за све три фестивалске вечери биће могуће купити и на самом улазу у тврђаву Кастел.
Кастел је спреман. Продукција је спремна. Еуфорија почиње. Три ноћи врхунске забаве које ће Бањалука дуго памтити.
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