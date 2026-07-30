Мушкарац (29) преминуо три дана након што је престао да пуши

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетдеветогодишњи Британац из Ворчестера преминуо је након што је престанак пушења довео до токсичног нивоа лијека који је узимао за лијечење шизофреније, показала је истрага судске медицине.
Џек Бартон, који је боловао од параноидне шизофреније и био дугогодишњи пушач, преминуо је од тровања клозапином, антипсихотиком који је узимао под надзором свог психијатра, преноси ГБ Њуз.
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Бартон је током одмора у Сјеверном Јоркширу престао да пуши, а преминуо је око три дана након посљедње цигарете. Истражни поступак је показао да је доза лијека коју је узимао, а која је била прилагођена његовим навикама интензивног пушења, након престанка пушења постала превисока.
Како се наводи, цигарете могу да утичу на разградњу клозапина у организму и смањују његову концентрацију у крви, а након престанка пушења ниво лијека може нагло да порасте, што у појединим случајевима може да доведе до озбиљних нежељених ефеката, укључујући тровање.
Помоћни патолог за Ворчестер, Дебора Лакин, оцијенила је да је Бартон требало да обавијести свог психијатра прије него што је престао да пуши, како би доза лијека била смањена.
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Она је издала извјештај о спречавању будућих смртних случајева, упозоравајући да не постоје довољно јасне смјернице за љекаре о прилагођавању терапије клозапином код пацијената који престају да пуше.
Током истраге указано је и на неуједначене процјене љекара о томе како треба поступати у случају смањења или потпуног прекида пушења код особа које узимају овај лијек.
Лакин је навела да би без јаснијих протокола могли да се појаве нови слични случајеви и позвала на увођење стандардизованих процедура за праћење пацијената који користе клозапин и мијењају своје пушачке навике.
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Клозапин је антипсихотик који се првенствено користи за лијечење тешких менталних стања, укључујући шизофренију отпорну на терапију, психозе код Паркинсонове болести и смањење ризика од самоубиства.
(Танјуг)
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