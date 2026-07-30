Премијер најавио: Приједор ускоро постаје велико градилиште

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће Приједор ускоро бити велико градилиште, те истакао да је у овом граду, осим реконструкције болнице, у плану изградња објеката који се односе на одбрану од поплава.
Минић је рекао новинарима у Бањалуци да је лично дао налог да се обнови и потпуно реконструише Болница "Др Младен Стојановић" у Приједору на шта се, како каже, дуго чекало.
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"Ријеч је о изузетно великом, вриједном и значајном пројекту. Врло брзо ћу доћи у Приједор ради болнице, али и изградње неких других објеката који се односе на одбрану од поплава", навео је Минић.
Он је најавио да ће се у Приједору рјешавати и питања која се односе на високо образовање, као и на боље пословање Рибњака "Саничани", преноси "Срна".
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Влада Републике Српске усвојила је данас информацију о архитектонско-грађевинском пројекту модернизације Болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору, за шта ће бити издвојено скоро 196 милиона КМ са ПДВ-ом.
Ријеч је о пројекту "Модернизација болнице `Др Младен Стојановић` Приједор - санација и реконструкција постојећег објекта Ц, објекта психијатрије, те изградња објеката за проширење постојећих капацитета и набавка нове медицинске и немедицинске опреме".
Радови би требали да трају од 40 до 48 мјесеци.
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