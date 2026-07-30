Преминуо Маноло Соло

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шпански глумац Маноло Соло преминуо је у 62. години, саопштила је данас Шпанска филмска академија.
Соло, чије је право име било Мануел Фернандез Серано, освојио је награду Гоја за најбољег споредног глумца за улогу у филму "Бијес стрпљивог човјека", а током каријере био је номинован још четири пута, за филмове "Б", "Добри газда", "Затвори очи" и "Португалска сеоска кућа", пренио је РТВЕ.
Рођен 1964. године у Алхесирасу, Соло је студирао педагогију, али се посветио глуми.
Умјетничко име усвојио је у младости, када се бавио музиком, а инспирацију је пронашао након смрти оца, који је пресудно утицао на његову љубав према филму.
Поред глумачке каријере, био је и музичар.
Градови и општине
Премијер најавио: Приједор ускоро постаје велико градилиште
Свирао је бас и гитару, снимио неколико албума и сарађивао са бројним шпанским бендовима, да би касније основао сопствени пројекат Manolo Solo & Also Starring, посвећен филмској музици.
Током каријере дуге више од 30 година остварио је више од 50 филмских улога и сарађивао са реномираним редитељима, међу којима су Гиљермо дел Торо, Алехандро Гонзалес Ињариту, Фернандо Леон де Араноа, Алберто Родригес и Изабел Коашет.
Поред филма, наступао је у бројним телевизијским серијама и позоришним представама, а бавио се и синхронизацијом, позајмљујући глас бројним филмским и анимираним ликовима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
10
18
05
18
04
17
51
17
47
Тренутно на програму