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Преминуо Маноло Соло

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:06

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Шпански глумац Маноло Соло преминуо је у 62. години, саопштила је данас Шпанска филмска академија.

Соло, чије је право име било Мануел Фернандез Серано, освојио је награду Гоја за најбољег споредног глумца за улогу у филму "Бијес стрпљивог човјека", а током каријере био је номинован још четири пута, за филмове "Б", "Добри газда", "Затвори очи" и "Португалска сеоска кућа", пренио је РТВЕ.

Рођен 1964. године у Алхесирасу, Соло је студирао педагогију, али се посветио глуми.

Умјетничко име усвојио је у младости, када се бавио музиком, а инспирацију је пронашао након смрти оца, који је пресудно утицао на његову љубав према филму.

Поред глумачке каријере, био је и музичар.

Саво Минић

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Свирао је бас и гитару, снимио неколико албума и сарађивао са бројним шпанским бендовима, да би касније основао сопствени пројекат Manolo Solo & Also Starring, посвећен филмској музици.

Током каријере дуге више од 30 година остварио је више од 50 филмских улога и сарађивао са реномираним редитељима, међу којима су Гиљермо дел Торо, Алехандро Гонзалес Ињариту, Фернандо Леон де Араноа, Алберто Родригес и Изабел Коашет.

Поред филма, наступао је у бројним телевизијским серијама и позоришним представама, а бавио се и синхронизацијом, позајмљујући глас бројним филмским и анимираним ликовима.

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Тагови :

Преминуо Маноло Соло

глумац

Шпанија

музичар

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