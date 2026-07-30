"Плаши ме овај Маја Николић поглед": Неда из серије "Грех њене мајке" поново објавила бизаран снимак

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Глумица Ивана Јовановић, која се прославила улогом Неде у хит серији "Грех њене мајке", поново је у жижи јавности због снимака које објављује на друштвеним мрежама.
Ивана Јовановић је објавила снимак из кревета, на ком на енглеском језику "упознаје" пратиоце са својим плишаним играчкама и потом их љуби.
"Дуњица кадар невера", "Плаши ме овај Маја Николић поглед", "Чему ово?", пишу корисници Икса у коментарима.
Dunjica gleda, ne veruje. pic.twitter.com/GPYq5y7QUW— 💀Patogeni puding💀 (@PatogeniP) July 28, 2026
Дан раније глумица је шетала Београдом и објавила снимак у којем објашњава како се прелази улица у српској престоници. У видеу је истакла да пјешаци, чак и када им је зелено свјетло на семафору, морају добро да припазе јер ће их у супротном "кола буквално прегазити".
Ивана је лагано кренула преко пјешачког прелаза, али се у међувремену свјетло за пјешаке промијенило и упалило се црвено. Умјесто да убрза, она је настојала да настави ноншалантно шетање и снимање телефоном, због чега су возачи почели бијесно да јој трубе како би се склонила са пута.
ja, bečka škola, juče u Begeu pic.twitter.com/grOmTCPqvg— лемајић др јован™® (@lemaxsrb) July 26, 2026
"Трубе ти јер ти се упалило црвено, а ти се ноншалантно шеташ снимајући се на пјешачком прелазу. За то следи новчана казна", "Буквално је било црвено светло кад је била на пола пешачког", "Док је зелено буљи у камеру, кад је црвено крене да прелази, ма браво", неки су од коментара на мрежама.
Подсјетимо, Ивана је након снимања серије "Грех њене мајке" напустила Србију и отишла у Америку, гдје је провела 11 година. За то вријеме успела је да "заборави" српски језик те је због тога прије две године била на мети негативних коментара.
(Нова)
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