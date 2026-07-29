Цар објавио експлицитну фотографију Кристине Спалевић и Кристијана

Аутор:АТВ редакција
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Рат између Филипа Цара и Кристијана Голубовића ескалирао је и прешао све границе доброг укуса након стравичних пријетњи и скандалозних објава које се сада шире мрежама брзином свјетлости.
Након посљедњег, никад бурнијег ТикТок лајва у ком су пале стравичне пријетње смрћу и најтеже могуће увреде, бивши ријалити учесник је сада повукао потез који је шокирао јавност
Цар је сада на друштвеним мрежама пласирао фотографију интимног чина Кристијана и његове бивше вјеренице Кристине Спалевић.
Сцена
Кристина Спалевић сломљена због интимног снимка "Не знам како ово да издржим"
Да ствар буде још бизарнија, у питању је кадар који је усликан преко надзорне камере коју је сам Голубовић својевремено уградио у њихову спаваћу собу.
Фотографија се брзином свјетлости проширила мрежама и изазвала лавину гњевних реакција.
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