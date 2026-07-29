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Цар објавио експлицитну фотографију Кристине Спалевић и Кристијана

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 19:55

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Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић
Фото: Инстаграм

Рат између Филипа Цара и Кристијана Голубовића ескалирао је и прешао све границе доброг укуса након стравичних пријетњи и скандалозних објава које се сада шире мрежама брзином свјетлости.

Након посљедњег, никад бурнијег ТикТок лајва у ком су пале стравичне пријетње смрћу и најтеже могуће увреде, бивши ријалити учесник је сада повукао потез који је шокирао јавност

Цар је сада на друштвеним мрежама пласирао фотографију интимног чина Кристијана и његове бивше вјеренице Кристине Спалевић.

Кристина Спалевић

Сцена

Кристина Спалевић сломљена због интимног снимка "Не знам како ово да издржим"

Да ствар буде још бизарнија, у питању је кадар који је усликан преко надзорне камере коју је сам Голубовић својевремено уградио у њихову спаваћу собу.

Фотографија се брзином свјетлости проширила мрежама и изазвала лавину гњевних реакција.

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Филип Цар

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Кристина Спалевић интимни снимак

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