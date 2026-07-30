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Французи открили Зиданову плату – милиони

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 10:35

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Французи открили Зиданову плату – милиони

Зинедин Зидан нови је човјек на клупи репрезентације Француске, а према информацијама француског листа "РМЦ Спорт", легендарни фудбалер и некадашњи тренер Реал Мадрида имаће веома уносан уговор са Фудбалским савезом Француске.

Зидан ће мјесечно инкасирати 300.000 евра, док би та цифра могла да буде додатно увећана кроз бонусе. Уколико испуни све постављене циљеве, његова зарада може да достигне чак 450.000 евра мјесечно.

Нови селектор "Триколора" потписао је четворогодишњу сарадњу, а основни задатак биће му да репрезентацију припреми за Свјетско првенство 2030. године. То значи да ће му гарантована годишња примања износити 3,6 милиона евра, док би уз максималне бонусе могао да достигне чак 5,4 милиона евра на годишњем нивоу.

Занимљиво је да би Зидан могао да премаши примања свог претходника Дидијеа Дешана, који је Француску водио пуних 14 година. Према наводима истог извора, Дешан је годишње зарађивао око 3,8 милиона евра.

Предсједник Фудбалског савеза Француске Филип Дијало није желио да потврди конкретне бројке када су га новинари упитали о Зидановом уговору, али је истакао да новац није био кључни фактор у преговорима.

"Искрено, није питање новца. Срео сам Зидана први пут у фебруару 2025. године и нисмо причали о новцу. Разговарали смо о жељи Савеза да француска репрезентација побиједи и о играчима које сања у плавом", рекао је Дијало.

Зидан ће први меч на мјесту селектора Француске имати у Лиги нација, када ће "Триколори" гостовати Турској 25. септембра. Почетак његовог мандата неће бити једноставан, пошто репрезентацију очекује згуснут распоред и четири утакмице у свега десет дана током продуженог термина за међународне обавезе.

(б92)

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Тагови :

зинедин зидан

Плата

Француска

репрезентација

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