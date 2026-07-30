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Наша пјевачица на Огњену Марију прекршила строго правило и умало изазвала несрећу

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 11:22

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Наша пјевачица на Огњену Марију прекршила строго правило и умало изазвала несрећу
Фото: Instagram/LenaKovacevic

Српска православна црква данас обиљежава празник Свете великомученице Марине, у народу познате као Огњена Марија која важи за заштитницу жена.

Иако овај празник није "црвен" у календару, по народном вјеровању, на данашњи дан није пожељно радити кућне послове јер то не доноси срећу.

Многима су се, након што су се свесно или несвјесно огријешили о неписано "правило", десиле различите непријатности, а једна од оних која је и сама прошла као "боса по трњу", била је пјевачица Лена Ковачевић.

Огњена Марија

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О свом искуству говорила је раније на Инстаграму. Како је открила, она је за длаку избјегла несрећу прије неколико година.

"Срећан празник! Једне године на Свету Огњену Марију нисам послушала оно што важи за данашњи дан (строга правила, јасна) и тог дана сам замало изазвала пожар. Букнула ми је ватра у кухињи и од тада никада, никада више на данашњи дан не радим ништа", написала је пјевачица на Инстаграму, а онда се помолила за добробит свих:

Објава Лене Ковачевић
Објава Лене Ковачевић

"Њеним светим молитвама да се помогне свима, којима је посебно потребна помоћ", закључила је Лена.

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Тагови :

Огњена Марија

Lena Kovačević

вјерски празник

народно вјеровање

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