Наша пјевачица на Огњену Марију прекршила строго правило и умало изазвала несрећу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква данас обиљежава празник Свете великомученице Марине, у народу познате као Огњена Марија која важи за заштитницу жена.
Иако овај празник није "црвен" у календару, по народном вјеровању, на данашњи дан није пожељно радити кућне послове јер то не доноси срећу.
Многима су се, након што су се свесно или несвјесно огријешили о неписано "правило", десиле различите непријатности, а једна од оних која је и сама прошла као "боса по трњу", била је пјевачица Лена Ковачевић.
Друштво
Данас је Огњена Марија: Зашто се не ради ни у кући ни у врту?
О свом искуству говорила је раније на Инстаграму. Како је открила, она је за длаку избјегла несрећу прије неколико година.
"Срећан празник! Једне године на Свету Огњену Марију нисам послушала оно што важи за данашњи дан (строга правила, јасна) и тог дана сам замало изазвала пожар. Букнула ми је ватра у кухињи и од тада никада, никада више на данашњи дан не радим ништа", написала је пјевачица на Инстаграму, а онда се помолила за добробит свих:
"Њеним светим молитвама да се помогне свима, којима је посебно потребна помоћ", закључила је Лена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
12
27
12
14
12
10
12
07
12
06
Тренутно на програму