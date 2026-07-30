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ОпенАИ наводно спрема свој први телефон, масовна производња могла би да почне већ 2027. године

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 11:05

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Опен АИ
Фото: pexels/Andrew Neel

ОпенАИ планира велики улазак на тржиште хардвера. Према новим информацијама, компанија развија сопствени паметни телефон, а аналитичар Минг-Чи Куо очекује да би масовна производња могла да почне у првој половини 2027. године.

Ако се ове тврдње потврде, ОпенАИ више неће бити само компанија која развија АИ моделе, већ и директан конкурент произвођачима попут Епла и Гугла.

Телефон са вјештачком интелигенцијом у центру искуства

Према доступним информацијама, уређај би користио прилагођену верзију МедиаТек процесора и био би осмишљен тако да ј интелигенција непрекидно анализира контекст у којем се корисник налази. То укључује локацију, активности и начин коришћења телефона како би одговори и функције били што више прилагођени свакодневним навикама.

За сада нису објављени детаљи о дизајну или спецификацијама уређаја, а све информације потичу из незваничних извора.

Телефон је само дио много већег плана

Према истим наводима, ОпенАИ паралелно развија читав екосистем АИ уређаја. Први би могао да стигне преносиви паметни звучник без екрана, заснован на ЧетГПТ који би управљао паметним домом, одговарао на питања и временом учио навике корисника. Његова цијена наводно би износила између 200 и 300 долара, а представљање се очекује почетком 2027. године.

Вјештачка интелигенција

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Помињу се и паметне наочаре, слушалице и други уређаји са вјештачком интелигенцијом. Развој ових производа убрзан је након што је ОпенАИ преузео стартуп бившег Аппле дизајнера Џонија Ајва, док је компанији приступио и велики број бивших Епл инжењера који су радили на Ајфону и Висион Про уређајима.

Ови потези већ су довели до правног спора између компанија Епла и ОпенАИ око запошљавања стручњака. Истовремено, обе компаније раде на АИ хардверу, па би наредних неколико година могло да донесе потпуно нову конкуренцију на тржишту потрошачке електронике.

Важно је нагласити да ОпенАИ још није званично потврдио развој телефона нити објавио планове за његово представљање, па све наведене информације за сада треба посматрати као незваничне.

(телеграф)

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Тагови :

Опен АИ

Мобилни телефон

технологија

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