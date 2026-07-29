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Ако вам је Блутут стално укључен - на мети сте хакера

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 19:15

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Детаљан снимак изблиза контролног центра паметног телефона који приказује различите иконице за повезивање.
Фото: Brett Jordan/Pexels

Блутут је постао функција без које многи корисници не могу да замисле свакодневно кориштење телефона, слушалица, сатова и аутомобила.

Ипак, стално укључен Блутут може представљати безбједносни ризик, јер уређај у позадини емитује сигнале које нападачи могу покушати да искористе.

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Проблем је у томе што већина људи заборави да је Блутут активан чим једном повеже бежичне слушалице или аутомобил. Док корисник не размишља о томе, уређај и даље може да буде видљив другим уређајима у околини.

Како хакери могу да злоупотријебе Блутут

Када је Блутут укључен, телефон може слати одређене информације попут назива уређаја и јединствене идентификационе ознаке. Нападачу са одговарајућим алатима то може пружити податке који олакшавају праћење уређаја или припрему напада.

Један од познатијих напада је Блуеснарфинг, код којег нападач покушава да приступи подацима попут контаката, порука или фотографија. Постоји и Блуебуггинг, озбиљнији облик напада који може омогућити неовлаштену контролу над уређајем, укључујући слање порука или приступ позивима.

Посебан ризик представљају јавна мјеста, гдје се велики број уређаја налази у непосредној близини. Аеродроми, тржни центри и друга прометна мјеста могу бити погодно окружење за покушаје злоупотребе Блутут везе.

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Блутут може бити искориштен и за праћење локације. Различити уређаји који емитују Блутут сигнале, познати као беацони, користе се у продавницама и јавним просторима за анализу кретања корисника и њихових навика.

Да ли Блутут троши много батерије

Чест разлог због којег корисници искључују Блутут јесте брига о батерији. Међутим, код модерних уређаја тај утицај углавном није велики захваљујући технологији Блуетоотх Лоw Енергy (БЛЕ).

Када је Блутут укључен, али се не користи активно, потрошња батерије је веома мала. Већи утицај може имати стално скенирање околине и повезивање са различитим уређајима, посебно на старијим телефонима.

Због тога није потребно потпуно избјегавати Блутут , али неколико навика може значајно повећати сигурност. Искључите га када вам није потребан, посебно на јавним мјестима, угасите видљивост уређаја и немојте прихватати непознате захтјеве за повезивање.

Такође је важно редовно ажурирати софтвер телефона и повремено провјерити листу повезаних уређаја. Ако међу њима пронађете нешто што не препознајете, уклоните ту везу.

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Блутут је направљен да олакша повезивање уређаја, али као и свака бежична технологија захтјева пажљиво кориштење. Неколико једноставних навика може смањити ризик без одрицања од свих предности које ова функција доноси.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Блутут

хакери

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