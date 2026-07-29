Притисните ово дугме на клими и рачун за струју биће доста мањи

Аутор:АТВ редакција
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На даљинском од климе постоји једно дугме које код већине корисника остаје нетакнуто, а заправо може бити од велике користи.
То мало дугме на клими ради више за ваш рачун за струју него спуштање температуре са 24 на 18 степени. Звучи наопако, али логика је проста.
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Клима нема турбо. Компресор ради пуном снагом без обзира да ли сте поставили 18 или 24 степена, једина разлика је колико дуго ради. Кад поставите 18, компресор се не гаси сатима и ту одлази струја. Кад поставите 25 уз јаку брзину вентилатора, хладан ваздух се разнесе по соби за десетак минута, компресор стане, а ви и даље сједите у пријатној соби.
Ту већина нас гријеши. Враћамо се с посла у загријану панелку, гдје је зид од бетона кувао цијели дан, и инстинктивно гурамо стрелицу надоле до краја. Соба се охлади, ми се најежимо, па вратимо на 24. Клима је у међувремену одрадила тридесет минута пуног рада без паузе.
Вентилатор троши око десет пута мање струје од компресора. То је цијела поента. Кад вентилатор ради јаче, хладан ваздух брже стигне до сензора и до вас, па компресор краће ради по циклусу.
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Кад оставите вентилатор на АУТО или на најнижој брзини, хладноћа се скупља око унутрашњег дела климе, сензор мисли да је посао готов, а други крај собе остаје топао.
Поставите температуру на 25 или 26 степени, а брзину вентилатора на најјачу. Првих пар минута је бучније, признајем. После тога смањите на средњу. Разлика у потрошњи на мјесечном нивоу је видљива голим оком на рачуну.
Осјећај хладноће не зависи само од температуре, већ и од струјања ваздуха. Ваздух који се креће при 26 степени делује хладније од мирног ваздуха на 24. Зато вентилатор у комбинацији са климом даје бољи резултат уз мању потрошњу.
Друга грешка је усмеравање млаза право у кауч. Хладан ваздух је тежи и пада сам од себе. Кад ламеле окренете благо нагоре, ваздух удари у плафон, рашири се по целој соби и спусти се равномерно. Кад га уперите у себе, охладите један квадрат, а остатак собе остане у топлом џепу.
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У малом стану са једном климом у дневној соби ово је разлика између хладне собе и целе хладне етаже. Отворите врата према ходнику и спаваћој, али држите ролетне спуштене до заласка сунца. Бетон задржава топлоту и пушта је назад у собу током ноћи, па клима у два ујутру ради за дневни гријех.
(Крстарица)
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