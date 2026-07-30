Вектор тестира нове мРНК вакцине: Дјелују против ХИВ-а, мајмунских богиња и крпељског енцефалитиса

Аутор:АТВ редакција
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Руски државни вирусолошки центар Вектор почео је развој мРНК вакцина против ХИВ-а, мајмунских богиња и крпељног енцефалитиса.
Научници тренутно проучавају њихову способност да изазову имуни одговор код лабораторијских животиња, објавила је Лариса Карпенко, водећа истраживачица у центру, на конференцији "Инжењерска биологија и биофармацеутски производи", преноси Тасс.
Вакцине засноване на мРНК су свестрано средство у борби против вируса и бактерија (нпр. ковид-19). Предности ових вакцина укључују њихову релативно велику брзину и лакоћу развоја у поређењу са традиционалним приступима. Ова вакцина носи информације за развој имуног одговора. Вакцине засноване на рибонуклеинској киселини (РНК) кодирају протеин специфичан за патоген.
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"Ове мРНК вакцине против инфекција као што су мајмунске богиње, ХИВ-1/СИДА и крпељни енцефалитис тренутно се пролазе кроз студије имуногености на лабораторијским животињама", наводи се у извјештају Карпенко.
Од 28. до 31. јула 2026. године у Новосибирску се одржава Светска конференција са међународним учешћем „Инжењерска биологија и биофармацеутика“, посвећена стогодишњици рођења академика Д. Г. Кнорера. Организатор је Институт за хемијску биологију и фундаменталну медицину, који носи име овог научника. Међу темама конференције су и питања везана за развој терапеутских препарата и вакцина.
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