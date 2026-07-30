Дјевојка пала са 6. спрата, преминула на лицу мјеста: У стану са њом био момак

Аутор:АТВ редакција
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Ужасна трагедија догодила се у недјељу у поподневним часовима у центру Београда, када је млађа женска особа пала са шестог спрата стамбене зграде.
Према првим информацијама, до несреће је дошло око 17 часова. Полицији је одмах пријављено да је са висине пала дјевојка, након чега је на лице мјеста хитно упућена екипа Хитне помоћи и полицијска патрола. Нажалост, љекари су могли само да констатују смрт.
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Како сазнаје ''Телеграф.рс'', на мјесту догађаја затечен је држављанин Русије В. Д. (22). Он је у разговору са полицијом изјавио да се у стану на шестом спрату налазио са својом дјевојком А. К., иначе држављанком Казахстана, која је из за сада непознатих разлога пала са терасе стана и настрадала на лицу мјеста.
Полиција и надлежно тужилаштво тренутно спроводе детаљну истрагу и испитују све околности ове несреће како би се утврдило да ли је ријеч о несрећном случају, самоубиству или је догађају претходило нешто друго.
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