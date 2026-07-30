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Дјевојка (18) се на мору заразила опасном бактеријом: Љекари јој се боре за живот

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 20:13

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Болница
Фото: pexels/Sandy Torchon

Љекари у Буркурешту се боре за живот Мируне (18), којој се изненада слошило недуго након што се вратила са љетовања.

Прве анализе показују да дјевојка болује од лептоспирозе, бактерије коју је, како се сумња, добила из морске воде.

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Дијагноза је постављена касно јер тинејџерка није имала уобичајене симптоме ове болести.

Осамнаестогодишња дјевојка из Крајове хитно је пребачена у Букурешт, гдје је прикључена на ЕЦМО апарат, систем који преузима функције срца и плућа док се они не опораве. Ово је први овакав случај у Румунији, а Мируна је у Букурешт пребачена хеликоптером.

Како пишу локални медији, Мируна је почела да се осјећа лоше недуго након што се вратила са мора. Родитељи кажу да је све у почетку дјеловало безазлено. Мируна се жалила на кашаљ. Међутим, за неколико дана њено стање се нагло погоршало.

Мируна, за коју није наведено гдје је љетовала, хитно је примљена у болницу у Крајови, а дијагнозе љекара стално су мијењале. У почетку се сумњало да је ријеч о менингитису јер је један пријатељ са којим је проводила вријеме на плажи имао позитиван налаз. Међутим, анализе су одбациле прве сумње.

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"Вратила се одатле са благим кашљем. Прошло је много дана од тада, неких седам-осам дана. Од кашља који се мало погоршао, након пункције је утврђено да није менингитис", рекао је отац дјевојке Космин Протопопеску.

Без јасног објашњења, Мирунино стање се готово из сата у сат погоршавало. На крају је ушла у септички шок, након чега је пребачена у болницу Флореаска у Букурешту. Љекари се надају да ће сада, када су коначно установили коју бактеријску инфекцију има, моћи да примјене адекватну терапију која ће, како се надају, дати резултате.

Лептоспироза је бактеријска инфекција коју изазива бактерија из рода Лептоспира, а најчешће се преноси контактом са зараженом водом, земљом или урином животиња, посебно глодара. Бактерија у организам може да продре кроз ситне повреде на кожи или преко слузокоже.

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Болест у почетку може да личи на грип, са температуром, главобољом, боловима у мишићима и малаксалошћу, али у тежим случајевима може довести до озбиљних компликација - оштећења бубрега и јетре, упале плућа, сепсе и отказивања више органа. Због тога је рано препознавање и правовремено лијечење антибиотицима од кључног значаја.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Море

Љетовање

лептоспироза

љекари

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