Олаф хита према нама и доноси пакао, а преокрети би могли бити страшни

Европом се ових дана шири снажан антициклон "Олаф", систем високог ваздушног притиска који метеоролози повезују са новим таласом стабилног, сувог и веома топлог времена.

Док запад континента већ биљежи екстремне температуре, прогнозе показују да ће се његов утицај наредних дана све више осјећати и на Балкану, укључујући Србију и БиХ.

Друштво Колико цигарета се смије пренијети из БиХ у ЕУ: Казне су папрене

За разлику од циклона, који доносе облаке, кишу и олује, антициклон блокира продор свежијег ваздуха.

Због тога се изнад великог дијела Европе ствара својеврсни "поклопац", па се врео ваздух данима задржава над истим подручјима.

Шта доноси антициклон "Олаф"

Метеоролози наводе да ће његов утицај бити најизраженији у западној и југозападној Европи, гдје се очекују температуре и изнад 40 степени, док ће се топлотни талас постепено ширити према централним дијеловима континента и Балкану, преноси "Север Ведер Јуроп".

Олаф доноси:

ведро и сунчано вријеме

врло мало падавина

висок УВ индекс

дуготрајне тропске дане и ноћи

повећан ризик од суше и шумских пожара

Метеоролози објашњавају да управо овакви блокирајући антициклони често трају више дана, па чак и седмицама, због чега се топлота акумулира из дана у дан.

Шта чека Балкан

Иако се Балкан претходних дана накратко освјежио захваљујући продору хладнијег ваздуха са сјевера, најновије прогнозе показују да се стабилније и топлије вријеме поново враћа.

Економија Да ли ће се америчке царине за ЕУ одразити и на наше тржиште?

Послије кратког предаха, температуре ће поново кренути навише, а у многим дијеловима Србије очекују се прави љетни дани, уз могућност да се локално приближе и 40 степени уколико се антициклон додатно ојача.

Најизраженије врућине очекују се у:

Србији

Хрватској

Босни и Херцеговини

Црној Гори

Сјеверној Македонији

Румунији

Бугарској

дијеловима Грчке

Стручњаци упозоравају да ће управо комбинација високих температура и дуготрајне суше представљати највећи проблем, посебно за пољопривреду и особе које болују од хроничних болести.

Могу ли ипак да стигну олује

Да. Иако антициклон углавном доноси стабилно вријеме, његова ивица често представља границу између веома топлог и знатно хладнијег ваздуха.

Друштво Шта домаћем електроенергетском сектору доносе измјене европских правила?

Управо тада долази до развоја јаких пљускова, грмљавинских олуја, града и олујног вјетра.

Због тога метеоролози не искључују могућност да Балкан у наредном периоду буде погођен локалним непогодама, нарочито послије неколико веома топлих дана, када атмосфера постане изразито нестабилна.

Љекари упозоравају: Ово су најризичнији дани

Дуготрајни топлотни таласи представљају озбиљан здравствени ризик.

Хитне службе већ су током претходног таласа имале повећан број интервенција због дехидратације, сунчанице, колапса и погоршања хроничних болести, а стручњаци очекују да би слична ситуација могла да се понови уколико се нови талас врућине задржи више дана.

Друштво Плата није најбитнија: Радници у БиХ би повишицу мијењали за нешто друго

Грађанима се савјетује да избјегавају боравак на сунцу у најтоплијем дијелу дана, уносе довољно течности и посебну пажњу обрате на старије особе, малу дјецу и хроничне болеснике.

Једно је сигурно - антициклон "Олаф" могао би да обиљежи завршницу јула и почетак августа, а Србија ће, заједно са остатком Балкана, поново бити под утицајем веома топлог и претежно стабилног времена, уз повремене локалне олује које могу нагло прекинути врелину, преноси "Блиц".