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Учитељица добила отказ због дијељења петица, али не у школи

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 20:44

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Сара Јури, учитељица добила отказ због оцјењивања интимних фотографија
Фото: Друштвене мреже

Бивша учитељица Сара Јури постала је позната на интернету захваљујући необичним "описним оцјенама" које израђује за особе које јој шаљу приватне фотографије.

У персонализованим извјештајима Сара процјењује њихову личност, креативност и изведбу, користећи хумор и искуство које је стекла током рада у учионици.

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Сара Јури (44) из Сједињених Америчких Држава изгубила је посао учитељице након што је школа сазнала за њен додатни посао. Ипак, није потпуно одустала од дијељења оцјена, већ је некадашњи школски формат претворила у садржај за своју интернет публику.

Оцјене постале виралне

Идеју за необичне извјештаје добила је од једног пратиоца који јој је предложио да фотографије оцјењује на начин сличан ономе како наставници оцјењују рад ученика.

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"Један обожавалац ми је предложио да направим оцјене као у школи и помислила сам да је то генијално. Ипак сам учитељица, а то ми омогућава да све буде забавно и духовито", испричала је Сара.

У својим извјештајима користи категорије попут личности, креативности и изведбе, а оцјене допуњава персонализованим и шаљивим коментарима.

Њена идеја убрзо се проширила друштвеним мрежама, а интерес јавности додатно је порастао након што је један амерички новинар направио прилог о њеном необичном послу.

Сара је потом редизајнирала извјештаје, додала нове категорије и проширила коментаре које шаље својим пратиоцима.

"И даље дијелим петице"

Иако је остала без посла у школи, Сара тврди да данас има више самопоуздања него раније.

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"Можда више не оцјењујем тестове, али и даље дијелим петице, само на мало другачији начин", нашалила се.

Њена прича привукла је пажњу јер је познати образац из учионице претворила у препознатљив интернет садржај, а хумор је постао кључни дио њеног новог пословног идентитета, пишу "24сата".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Отказ

Школа

Учитељица

Сара Јури

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