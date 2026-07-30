Враћао се кући са весеља када га је напао питон: Потрага открила стравичну истину

Аутор:АТВ редакција
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Језив догађај потресао је забачено село у индонезијској провинцији Сјеверни Малуку након што је 35-годишњег Хасима Лумбесија напао, усмртио и цијелог прогутао дивовски мрежасти питон дугачак седам метара.
Према извјештајима локалних медија, несрећни човјек је провео ноћ у сеоском бару с пријатељима те се, отприлике око три сата ујутро, одлучио сам пјешице вратити кући.
На његову жалост, док је у мраку пролазио кроз густу шумску стазу, из грмља га је изненада заскочио големи гмаз те се, тако се барем чини, омотао око њега након што га је првотно зграбио за ногу.
Снажан стисак змије спријечио је несрећног мушкарца да дише те је преминуо од гушења прије него што га је питон почео гутати.
Када се Хасим до послијеподнева није појавио код куће, његова породица постала је изузетно забринута. Свјесна пута којим се највјеројатније кретао, организовала је потрагу заједно с осталим сељанима, пише Нет.хр.
Уускоро је на тлу пронађен Хасимов руксак, торба за раме и сандале. Неколико метара даље нађени су и трагови крви, што је потврдило најцрње сумње.
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Одлучни да сазнају судбину свог сумјештанина, наставили су пратити трагове борбе, попут згњечене траве и поломљеног раслиња, који су их водили дубље у шуму.
Трагови су их довели до призора од којег се свима следио крв у жилама. У густишу, недалеко од стазе, лежао је дивовски питон. Змија је била непомична, а њезин трбух био је неприродно и гротескно натечен.
Сељани су одмах посумњали да је управо гмаз одговоран за Хасимов нестанак, па су се окупили и убили змију уз помоћ локалне полиције.
Њихове сумње су се обистиниле - унутар змије налазило се потпуно очувано, беживотно тијело Хасима. Шокирани мјештани пажљиво су извукли тијело и предали га ожалошћеној породици како би га могли достојно покопати.
Портпарол полиције потврдио је инцидент те га је описао као трагичан напад дивље животиње.
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