Logo

Враћао се кући са весеља када га је напао питон: Потрага открила стравичну истину

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 21:26

Коментари:

0
Питон, змија
Фото: Mica Etcheverry / Pexels

Језив догађај потресао је забачено село у индонезијској провинцији Сјеверни Малуку након што је 35-годишњег Хасима Лумбесија напао, усмртио и цијелог прогутао дивовски мрежасти питон дугачак седам метара.

Према извјештајима локалних медија, несрећни човјек је провео ноћ у сеоском бару с пријатељима те се, отприлике око три сата ујутро, одлучио сам пјешице вратити кући.

На његову жалост, док је у мраку пролазио кроз густу шумску стазу, из грмља га је изненада заскочио големи гмаз те се, тако се барем чини, омотао око њега након што га је првотно зграбио за ногу.

Снажан стисак змије спријечио је несрећног мушкарца да дише те је преминуо од гушења прије него што га је питон почео гутати.

Потрага која је открила стравичну истину

Када се Хасим до послијеподнева није појавио код куће, његова породица постала је изузетно забринута. Свјесна пута којим се највјеројатније кретао, организовала је потрагу заједно с осталим сељанима, пише Нет.хр.

Уускоро је на тлу пронађен Хасимов руксак, торба за раме и сандале. Неколико метара даље нађени су и трагови крви, што је потврдило најцрње сумње.

полиција хрватска

Хроника

Испао из аутомобила: Преминуо младић (28)

Одлучни да сазнају судбину свог сумјештанина, наставили су пратити трагове борбе, попут згњечене траве и поломљеног раслиња, који су их водили дубље у шуму.

У утроби звијери

Трагови су их довели до призора од којег се свима следио крв у жилама. У густишу, недалеко од стазе, лежао је дивовски питон. Змија је била непомична, а њезин трбух био је неприродно и гротескно натечен.

Сељани су одмах посумњали да је управо гмаз одговоран за Хасимов нестанак, па су се окупили и убили змију уз помоћ локалне полиције.

Њихове сумње су се обистиниле - унутар змије налазило се потпуно очувано, беживотно тијело Хасима. Шокирани мјештани пажљиво су извукли тијело и предали га ожалошћеној породици како би га могли достојно покопати.

Портпарол полиције потврдио је инцидент те га је описао као трагичан напад дивље животиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Питон

Змија

Индонезија

трагедија

Напад питона

Коментари (0)

Више из рубрике

Преко 2.800 преминулих од врућине: Двоструко више него прошле године

Свијет

Преко 2.800 преминулих од врућине: Двоструко више него прошле године

2 ч

0
Срушила се зграда у Италији, људи заробљени испод рушевина.

Свијет

Бука, па бијели дим: Зграда се срушила у секунди, људи заробљени испод рушевина

2 ч

0
Новац

Свијет

Траже раднике за необичне послове: Плата и до 5.000 евра

3 ч

0
Ватрогасац ствара контролисано подручје за спаљивање како би обуздао пожар у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026.

Свијет

У Франуцској приведено 275 људи који се доводе у везу са подметањем пожара

4 ч

0

  • Најновије

23

05

МУП Српске хитно реаговао: Полиција помаже у гашењу великог пожара у Теслићу

23

01

Зашто мушкарци нагло нестану и шта значи њихово ћутање?

23

01

Украјина ракетирана из Сјеверне Кореје - тврди Зеленски

22

55

Виц дана: Писмо из Америке

22

54

Наручена крађа аудија вриједног 130.000 евра, завршио у Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима