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Пас изазвао пожар у стану: Пламен се брзо проширио, ево како је кућни љубимац реаговао

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 22:09

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Пас изазвао пожар у стану: Пламен се брзо проширио, ево како је кућни љубимац реаговао
Фото: Unsplash

Снимак кућне сигурносне камере привукао је велику пажњу на друштвеним мрежама. Приказује догађај који је почео сасвим безазлено, али је за само неколико тренутака могао да се заврши много горе.

Радозналост кућног љубимца умало је изазвала пожар у дому.

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Док је истраживао стан, пас је наишао на предмет који је требало да буде безбједно одложен ван његовог дохвата. Када је почео да га гризе, предмет се изненада запалио, а пламен се проширио на тепих. На срећу, ватра се није развила у већи пожар, па је изгорио само мањи дио тепиха, док је пас остао неповријеђен.

Касније се испоставило да је ријеч о литијумској батерији. До запаљења је дошло усљед оштећења које је изазвао пас, што је изазвало пожар.

Снимак је на интернету изазвао бројне реакције. Неки су навели да је управо квалитетан тепих спријечио већу штету, док су други примијетили брзу реакцију мачке, која је одмах побјегла из просторије, док је пас још неколико тренутака остао у близини.

Више корисника подијелило је и слична искуства, уз упозорење да се ватрогасци неријетко сусрећу са оваквим случајевима.

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Овај догађај представља јасан подсјетник да литијумске батерије и друге електронске уређаје треба да држите на мјестима која су недоступна дјеци и кућним љубимцима. Довољан је само тренутак непажње да избије пожар и настане велика материјална штета, преноси Мондо.

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Тагови :

пас

пожар

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