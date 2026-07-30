Украјина ракетирана из Сјеверне Кореје - тврди Зеленски

Аутор:АТВ редакција
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Прелиминарни подаци указују на то да је Русија балистичком ракетом из Сјеверне Кореје извела напад на село Радушне, у Дњепропетровској области, изјавио је данас украјински предсједник Володимир Зеленски.
"Руси су први пут послије дужег времена употријебили ракету из Сјеверне Кореје, указују прелиминарни подаци. Наравно, услиједиће додатне анализе и све ће бити провјерено, али тренутно све указује на то да је ријеч о сјевернокорејској балистичкој ракети", рекао је он у обраћању на Телеграм каналу.
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Зеленски је такође напоменуо да се данас, након руског напада, наставило са радом на санацији посљедица у разним градовима Украјине.
Он је додао да су се у Лавову уклањале рушевине и трагало за људима.
"Европске земље су такође оштро реаговале због руске ракете која је ушла у ваздушни простор Пољске и експлодирала на пољу код Лублина. Најважније није само саосјећање нити само осуда, већ обезбјеђивање ракета за противваздушну одбрану и вршење управо оног притиска на Русију који може да заустави овај безумни руски рат, као и све њихове нападе и терор", навео је Зеленски.
Према његовим ријечима, рат је могао да буде окончан још одавно, али, како је навео, лидер Кремља Владимир Путин то не жели.
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"Ракете за противваздушну одбрану, прије свега Патриот, али и Насамс, Ајрис, Хок и наши други системи, представљају кључни приоритет. Искрено се надам да ће сви партнери, а прије свега наши амерички партнери и пријатељи у Европи, схватити да стварни људски животи зависе од тога да ли ће помоћи Украјини", рекао је он
У Кривом Рогу 31. јул је проглашен даном жалости због погинулих у ракетном нападу на село Радушно, пренијела је агенција "Укринформ".
У том нападу је живот изгубило најмање шест чланова једне породице из тог села, подсјетила је украјинска агенција, преноси "Б92".
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