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Мађарској пријети критична ситуација каква није виђена у историји земље

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 22:47

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Заставе Мађарске на згради.
Фото: Oscar M/Pexels

Очекивано гашење нуклеарне електране "Пакш" и квар електране "Дунаменти" могу довести до несташице електричне енергије какву земља никада раније није видјела, изјавио је мађарски премијер Петер Мађар.

"Потпуно гашење нуклеарне електране `Пакш`, несрећа у електрани `Дунаменти` и приближавање историјског врхунца потрошње електричне енергије, који вјероватно почиње у понедјељак, 3. августа, могли би довести до критичне ситуације са снабдијевањем енергентима у нашој земљи какву никада раније нисмо видјели у историји Мађарске", рекао је Мађар у видео-обраћању.

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Мађарска Влада прогласила је данас највиши ниво узбуне због врућине, док се земља суочава са екстремно високом температуром.

Средином јуна Европу је погодио неуобичајено интензиван топлотни талас. Највиши црвени ниво узбуне за временске услове издат је у Француској, Великој Британији, Холандији и Италији.

Раније ове седмице рекордно низак водостај Дунава у близини мађарског града Пакш приморао је оператера нуклеарне електране да смањи капацитет јединица један и три за 254, односно 237 мегавата.

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Мађар је раније данас рекао да би нуклеарна електрана могла бити потпуно затворена у наредним данима.

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Тагови :

Мађарска

Струја

Петер Мађар

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