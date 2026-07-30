Партизан рутински до трећег кола

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери "Партизана" пласирали су се у треће коло квалификација за европску Лигу конференција, савладавши у двомечу тим "Уна Штрасена" из Луксембурга укупним резултатом 5:0.
Црно-бијели вечерас су у реванш мечу у гостима славили 1:0.
Сљедећи противник "Партизана" је "Тобол" из Казахстана.
Фудбалери новосадске "Војводине" завршили су вечерас учешће у Европи јер су у оба меча против "Ајакса" из Амстердама поражени идентичним резултатом 4:1.
"Железничар" из Панчева вечерас игра у Португалу против "Браге" и након првог полувремена губи 2:0, а у првом мечу су поражени 1:0.
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