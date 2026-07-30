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Партизан рутински до трећег кола

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 22:15

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Партизан - Уна Страсен
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Фудбалери "Партизана" пласирали су се у треће коло квалификација за европску Лигу конференција, савладавши у двомечу тим "Уна Штрасена" из Луксембурга укупним резултатом 5:0.

Црно-бијели вечерас су у реванш мечу у гостима славили 1:0.

Сљедећи противник "Партизана" је "Тобол" из Казахстана.

Фудбалери новосадске "Војводине" завршили су вечерас учешће у Европи јер су у оба меча против "Ајакса" из Амстердама поражени идентичним резултатом 4:1.

"Железничар" из Панчева вечерас игра у Португалу против "Браге" и након првог полувремена губи 2:0, а у првом мечу су поражени 1:0.

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Тагови :

ФК Партизан

Лига Конференција

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