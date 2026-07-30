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Инфантино добио жесток шамар: Слиједи бојкот такмичења ФИФА

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 17:47

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Ђани Инфантино
Фото: Tanjug/AP Photo/Ashley Landis

Из Европе је стигао жесток шамар Ђанију Инфантину због његових планова да прода Свјетско фудбалско првенство.

Наиме, 55 националних савеза чланица УЕФА гласало је за бојкот Свјетског првенства уколико ФИФА настави с планом продаје удјела у својим такмичењима приватним инвеститорима, пренио је "ББЦ".

Одлука је донесена на хитном састанку одржаном у четвртак, на којем се расправљало о приједлозима које је у уторак објавила ФИФА – кровна организација свјетског фудбала.

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УЕФА, која управља европским фудбалом, већ је јасно изразила своје противљење објављивањем двије оштре изјаве о тим плановима, а такав став је сада додатно потврђен.

Бојкот би обухватио сва такмичења под окриљем ФИФА, укључујући свјетска првенства за мушкарце и жене те Свјетско клупско првенство, а ступио би на снагу ако савези чланице усвоје приједлоге предсједника ФИФА Ђанија Инфантина.

Прва прилика за провјеру овог става биће октобар, када је планирано одржавање баража за Свјетско првенство за жене.

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Тагови :

Ђани Инфантино

ФИФА

УЕФА

Свјетско првенство у фудбалу

Свјетско првентсво

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