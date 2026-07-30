Потрошила велике паре да би добила дизајнерску ваг**у

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амира Еванс (26) признала је да је потрошила велики новац покушавајући да постигне "савршено тијело". Креаторка садржаја чак има и "дизајниране интимне дијелове".
Инфлунсерка има више од милион пратилаца на Инстаграму, а сада је врло отворено говорила о томе зашто је одлучила да уложи толико новца у своју трансформацију. Говорећи о слици о сопственом тијелу, Амира је објаснила зашто сматра да је то била тако добра инвестиција, признавши да мисли да је то најпаметнији потез који је икада направила када је ријеч о њеном послу.
Након што је урадила лабиопластику (хируршки захват којим се преобликују или смањују усне вулве), повећање груди, бразилско подизање задњице и друге естетске процедуре, Амира тврди да јој је улагање у изглед омогућило да изгради успјешну каријеру.
Свијет
У Франуцској приведено 275 људи који се доводе у везу са подметањем пожара
"Имала сам 22 године и моја прва операција била је лабиопластика, односно 'дизајнерска вагина'. Једноставно ми се није допадало како изгледам доле. Било је то и због самопоуздања и удобности. Прије него што сам то урадила, нисам се осјећала пријатно у одређеној одјећи, а захват ми је заправо решио велики проблем са нелагодом. Тако да је то била веома брза операција која је направила огромну разлику", рекла је Амира.
Амира је признала да је прву операцију финансирао њен бивши партнер, али да је све остале захвате које је имала финансирала својим радом.
Она објављује провокативан садржај на интернету, па њени претплатници у суштини финансирају њен начин живота, а до сада је потрошила око 20.000 долара на промјену свог изгледа.
Прије него што је почела са операцијама, признала је да се није осјећала самоувјерено нити привлачно.
"Била сам мршава, без груди, без задњице и без бокова, тако да дефинитивно нисам имала самопоуздања", додала је она.
Иако су се ствари у том погледу донекле промијениле, она признаје да се и даље суочава са неким потешкоћама. Постоје тренуци када се и даље упоређује са другима.
Друштво
Осим врућине упозорење на још једну опасност: Прогноза за наредне двије седмице
Када су је питали да ли се сада осјећа пријатно у сопственој кожи, рекла је:
"Да, осјећам се, али се стално упоређујем са другим креаторима садржаја и себе видим другачије него што ме многи људи виде".
"Вјерујем да увијек постоји нешто што бих могла да урадим или нешто чиме нисам у потпуности задовољна, али оно што ме највише чини самоувјереном јесте оно што носим у себи. Знам да сам добра особа и знам да имам много више да понудим од само свог спољашњег изгледа", додала је.
Ипак, признала је да планира још естетских захвата. Само ове године планира да уради још двије процедуре како би "одржала свој изглед".
Здравље
Ако осјећате бол у овом дијелу главе - одмах реагујте
"Добијам много комплимената уживо, али и на интернету. Наравно, на интернету добијам и много троловања и негативних коментара, али су ми више смешни него било шта друго", објаснила је.
"Самоувјеренија сам него што сам била када сам имала премалу тјелесну тежину, чак и без операција", поручила је.
Када су је питали који је њен крајњи циљ када је ријеч о љепоти, додала је:
"Прије свега, желим само да будем здрава, али и да се издвојим од других креатора садржаја и да одржим свој изглед. Али, на крају крајева, најважније ми је да имам здраво тијело и здрав ум".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
47
20
44
20
36
20
35
20
34
Тренутно на програму