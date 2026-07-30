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Ако осјећате бол у овом дијелу главе - одмах реагујте

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 18:31

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Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.
Фото: Anna Tarazevich/Pexels

На 36 степени сви имамо исто оправдање: крива је клима, криво је сунце, криво је то што нисмо попили довољно воде. Али ако вас боли глава на потиљку, а не по цијелој глави, тај алиби пада у воду.

Бол који се скупља тачно тамо гдје врат прелази у лобању ријетко је пука посљедица врућине.

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Најгоре што можете урадити је да се расхладите хладним тушем, попијете таблету и вратите се послу. То није прва помоћ, то је одлагање проблема.

Сунчаница или нешто опасније: зашто вас боли глава на потиљку

Удар топлоте се не понаша тако прецизно. Када тијело прекипи од врућине, глава тишти дифузно, по цијелој површини, уз вртоглавицу, сува уста и осећај да вам се све окреће кад устанете.

Притисак у потиљку је друга врста бола. Он је туп, тежак, као да вам неко руком притиска базу лобање одозго.

Љето ту одигра прљаву улогу. На високим температурама крвни судови се шире, тијело губи течност и соли кроз зној, а онда улетите у просторију у којој клима ради на 19 степени.

Судови се нагло скупљају. Код људи који већ имају повишен притисак, тај скок горе-доље се најчешће осјети управо у потиљку. Зато многи у јулу и августу први пут у животу измере бројеве које нису очекивали.

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Лежање у замраченој соби је најјефтинији тест који имате. Ако се послије 20 минута мира, тишине и пијуцкања воде бол у потиљку ни не помјери, већ пулсира у ритму срца, престаните да нагађате. Пулсирајући бол који не попушта у миру је знак да проблем није спољни.

Љекар у ординацији тражи три ствари. Прва је нагли скок крвног притиска, не благо повишене вриједности него изненадни удар.

Друга је кочење врата, када не можете да спустите браду ка грудима без оштрог бола.

Трећа је мучнина и повраћање уз замућен вид. Ако се уз бол појави било шта од тога, не чека се јутро и не пије се чај од камилице, него се иде у најближу хитну.

Тензиона главобоља или висок притисак, како да их разликујете

Тензиона главобоља долази од згрчених мишића врата и рамена, обично послије цијелог дана за лаптопом или послије ноћи на промаји испод вентилатора. Она се шири као обруч, попушта на топлоту и лагано разгибавање.

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Хипертензивна главобоља се не да измасирати. Она сједи у потиљку, јача када се сагнете или напрегнете и по правилу је јутарња. Разлика се не погађа осјећајем, већ апаратом за притисак.

(Крстарица)

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Тагови :

главобоља

љето

врућине

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Лена Ковачевић

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