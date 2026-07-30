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У овом бх. граду температура ни у поноћ неће падати испод 30 степени

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 19:11

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vrućina sunce toplota
Фото: Pexel/ Fatih Turan

Мостар очекује још један сунчан и изузетно врућ дан, а температура ће током најтоплијег дијела дана достићи чак 40 степени.

Посебно забрињава податак да се температура од девет сати ујутро па све до поноћи неће спуштати испод 30 степени. То значи да ће становници и посјетиоци Мостара пуних 15 сати бити изложени тропској врућини.

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Највиша дневна температура очекује се између 13 и 18 сати, када би термометри могли показивати око 40 степени. Ни јутро неће донијети значајније освјежење јер ће минимална температура у Мостару износити приближно 24 степена.

У јутарњим сатима дуваће слаба бура, док се послијеподне очекује благ југозападни вјетар.

Према прогнози ФХМЗ, у Босни и Херцеговини биће сунчано. У већем дијелу земље дневне температуре кретаће се између 30 и 36 степени, док ће на југу досезати 40 степени.

Јутарње температуре износиће од 17 до 23 степена, а на југу земље до 27 степени. У Херцеговини ће дувати слаб југозападни вјетар, док се у остатку земље очекује источни и сјевероисточни вјетар.

Метеоролози упозоравају да високе температуре могу представљати здравствени ризик, посебно за старије особе, малу дјецу, хроничне болеснике и људе који раде на отвореном.

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Грађанима се савјетује да током најтоплијег дијела дана избјегавају дужи боравак на сунцу, пију довољно течности и физичке активности оставе за јутарње или касне вечерње сате, преноси Црна-Хроника.

Према изгледима времена, врућина ће се наставити и наредних дана, а на југу температуре би могле достићи 41, па чак и 42 степена.

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врућина

високе температуре ваздуха

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