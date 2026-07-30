На појединим плажама у Црној Гори и даље забрањено купање

Аутор:АТВ редакција
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Надлежне службе у Црној Гори претходно су биле забраниле купање на више локација у Бару и Будви након што су анализе показале да квалитет морске воде није био безбједан за купаче.
На тим мјестима биле су истакнуте црвене заставице, а грађанима и туристима препоручено је да не улазе у море до добијања нових резултата испитивања.
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Поновљене анализе узорака узетих 28. јула показале су да је сад море на Словенској плажи у Будви, као и на локацијама Жукотрлица 2 и Жукотрлица 3 у Бару, поново безбједно за купање. Ипак, забрана је и даље на снази на купалишту Пржно у Будви, гдје је квалитет воде остао незадовољавајући.
"Резултати поновљених анализа квалитета морске воде, узетих 28. 7. 2026. године на локацијама на којима је током претходног редовног испитивања утврђен лош квалитет воде, показали су одличан квалитет за оба испитивана параметра на локацији воде за купање 'Словенска плажа 01' у општини Будва, као и квалитет од доброг до задовољавајућег за оба параметра на локацијама воде за купање 'Жукотрлица 02' и 'Жукотрлица 03' у општини Бар. Ови резултати потврђују да је квалитет морске воде на наведеним локацијама безбједан за купање и рекреацију", наводи се у саопштењу надлежних.
На локацији "Пржно" у општини Будва квалитет морске воде и даље је лош, због чега је, према њиховим ријечима, на купалиштима у оквиру ове локације и даље на снази забрана купања, уз истакнуту црвену заставицу.
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Из Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе наводе да су резултати анализа достављени Инспекцији за воде, која ће, како истичу, у оквиру својих надлежности предузети даље мјере и активности.
"Институт за биологију мора наставља са узимањем узорака морске воде на локацији 'Пржно', а јавност ће благовремено бити обавијештена о резултатима наредних анализа", закључује се у саопштењу.
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