Србија у шоку због напада на Драгана: Посветио живот спасавању животиња, а дочекао га метак

Аутор:АТВ редакција
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Батајничким азилом "Зоовита" јутрос није одјекивао само лавеж више од две стотине спасених паса који ту траже своју мрвицу наде.
Одјекнуо је пуцањ који је у секунди могао да угаси живот човјека чија су једина кривица била несебичност и љубав.
У Беларичкој улици, тамо гдје 225 душа свакодневно чека топлу ријеч и оброк, одиграла се права филмска драма.
Око 9:40 часова, испред азила се паркирао комби из ког је изашао А. С. (52). Ушетао је у објекат и испалио хитац у ногу директора азила, Драгана Ћ. (53).
Док је крварио, Драган је показао надљудску присебност, савладао је и разоружао нападача, спасавајући не само свој, већ и живот свог радника Раденка Р. (64).
Ипак, пометени нападач није стајао. Дохватио је сјекиру и са пријетњама смрћу кренуо на Раденка, који је тек за длаку и пуком срећом избјегао најгори сценарио.
Док се повријеђени Драган налази у КБЦ "Бежанијска коса", а потресени радник још увијек покушава да дође к себи од претрпљеног шока, полицијски инспектори и форензичари су детаљно прочепљали мјесто злочина. Нападач А. С. је приведен под јаким обезбјеђењем, а мотив овог безумног чина још увијек се утврђује.
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Оно што овај напад чини још потреснијим јесте чињеница ко је човјек који је данас пролио крв на свом радном мјесту.
На друштвеним мрежама остали су видео записи који дотичу и најхладније срце, односно видео на којима се директор азила безбрижно игра са псима које је отргао од сигурне смрти.
Драган већ 25 година, потпуном самоиницијативом и без ичијих донација, сами граде и одржава овај пансион наде. Преко 1.650 животиња прошло је кроз његову бригу, склупчало се на његовим грудима и добило другу шансу за живот.
Данас, умјесто захвалности друштва јер је 25 година радио посао који је мало ко желио да ради, дочекао је да се на њега потеже оружје...
(Телеграф)
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