Аутор:АТВ редакција
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Емина Јаховић данас важи за једну од најуспјешнијих регионалних пјевачица, кантауторки и предузетница, а њене пјесме познате су и ван граница Балкана. Ипак, пут до успјеха није био нимало лак.
Пјевачица је више пута говорила о скромном дјетињству и одрастању у Новом Пазару, истичући да њена породица, упркос томе што су јој родитељи били љекари, није живјела у изобиљу.
"Мој отац и мајка нису имали неко насљедство иза себе, а као љекари нису сврставани у богате и имућне. Сјећам се, када су мање-више сви људи у Србији живјели тешко, да нам је, рецимо, и парадајз био луксуз. Гледала бих као дијете комшије како га једу. Киндер јаје, гумене бомбоне и чоколаде које пуцкетају у устима... Све то ми је било недостижно у дјетињству. У временима превирања и ратова, моја мама је стављала у замрзивач млијеко и јогурт, које нисмо смјели да дирамо, већ смо чували за црна времена", испричала је Емина.
Пјевачица каже да је као дјевојчица обожавала лијепе хаљине, али да је углавном носила одјећу коју је наслиједила од старије сестре.
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"Била сам права дјевојчица, обожавала сам сјајне хаљинице које сам насљеђивала од своје старије сестре. Зато сада, када имам, никада се не расипам. Волим да купим, али само оно што ћу да носим, немам хирове", рекла је.
Емина већ годинама живи у Турској, гдје се преселила након удаје за познатог турског пјевача Мустафу Сандала 2008. године.
Са синовима живи у Истанбулу, у једном од најлуксузнијих насеља. Медији су раније писали да је породичну кућу у Новом Пазару изнајмила турском конзулату, док је у родном граду изградила нову луксузну вилу.
Пјевачица је недавно говорила и о разводу од Мустафе Сандала, истичући да се због те одлуке никада није покајала.
"Никада се нисам покајала што сам се развела и хвала Богу да је тако било. Савјетујем женама да добро размисле, поготово када су дјеца у питању, јер можда би жељеле да се разведу из неких глупих разлога", рекла је за Блиц.
Додала је да у њеном случају није било преваре нити великог скандала.
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"Мој развод није био глуп, али није био ни неки ненормалан разлог. Нико никог није преварио или слично, једноставно су се ствари угасиле. Имала сам 35 година и нисам жељела да живим у браку у којем више није било исте енергије, подршке и блискости. То је почело неколико година прије него што смо се развели", објаснила је.
Емина Јаховић музичку каријеру започела је почетком двијехиљадитих година. Регионалну популарност стекла је пјесмом "Тачка", а током каријере објавила је шест студијских албума, пренијела је Н1.
Поред музике, окушала се и као глумица, појавивши се у пилот-епизоди турске телевизијске серије "Поље лала", преноси РТЦГ.
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