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Руску вакцину против рака коже примиће још 20 пацијената

31.07.2026 08:08

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.
Фото: pexels/Ron Lach

Прву руску вакцину против рака коже до краја ове године примиће 20 пацијената, рекао је за Спутњик научни руководилац Научног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију „Гамалеја“ Александар Гинцбург.

„До краја године планирано је да персонализоване вакцине прими 20 болесника“, навео је он.

Подсјетимо, први пацијент који је раније добио руску вакцину против рака коже осјећа се добро, неопходна имунолошка реакција је постигнута.

(спутник србија)

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Вакцина

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.

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