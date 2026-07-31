Руску вакцину против рака коже примиће још 20 пацијената

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Прву руску вакцину против рака коже до краја ове године примиће 20 пацијената, рекао је за Спутњик научни руководилац Научног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију „Гамалеја“ Александар Гинцбург.
„До краја године планирано је да персонализоване вакцине прими 20 болесника“, навео је он.
Подсјетимо, први пацијент који је раније добио руску вакцину против рака коже осјећа се добро, неопходна имунолошка реакција је постигнута.
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