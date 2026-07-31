Пред нама опасан дан, температура ће порасти за 20 степени

Аутор:АТВ редакција
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Због температура које би могле прећи 40 степени стигла су упозорења. Црвени метеоаларм активан је за више регија у Републици Српској и ФБиХ, а оваква ситуација могла би се задржати и читаву наредну седмицу.
Према тренутним прогнозама, врхунац се очекује од уторка наредне седмице и задржаће се до краја викенда. Упозорења због екстремних температура активна су од данас. Преко викенда температура ће ићи до 41 степен због чега се савјетује избјегавање боравка на отвореном.
"Предузмите неопходне мјере предострожности ради сопствене безбједности; очекују се екстремно високе температуре. Заштитите себе и помогните угроженим особама. Слиједите упутства надлежних органа. Очекујте могуће кварове на инфраструктури", упозорење је метеоаларма.
Током наредних дана се очекује драстичан раст дневне температуре који ће износити више од 20 степени.
У Бањалуци је јутрос измјерено 17 степени, а очекује се дневна од 40. У неколико степени разлике слична је ситуација и у другим градовима, док је у Требињу у 7 часова измјерено 24 степена.
Са растом максималне температуре повећаваће се и минимална која ће од средине наредне седмице достићи 20 степени. Уз врућине посљедњих дана створиће се феномен познат као тропске ноћи.
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