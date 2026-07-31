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Пожар у Теслићу стављен под контролу

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 07:15

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Пожар захватио складиште дрвних сортимената у кругу фирме "Елград" у Доњем Ранковићу код Теслића
Фото: Facebook / Grad Teslić

Пожар у фабрици дрвених сортимената "Елград" у Доњем Ранковићу код Теслића је локализован и стављен под контролу, рекао је Саво Бубић, старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић.

"Пожар је локализован стављен је под контролу, цијелу ноћ смо с борили са ватрено стихијом", рекао је Саво Бубић, старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић.

Током јучерашњег дана у гашењу пожара учествовало је 25 ватрогасних возила и преко 60 ватрогасац из 11 ватрогасних јединица.

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"Штета је огромна, изгорио је дио трупаца и дио производа и полупроизвода. Узрок је нама непознат", каже Бубић.

Према његовим ријечима за гашење пожара биће потребна барем два дана.

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Тагови :

пожар

Теслић

Ватрогасци

Саво Бубић

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