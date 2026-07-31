Пожар у Теслићу стављен под контролу

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у фабрици дрвених сортимената "Елград" у Доњем Ранковићу код Теслића је локализован и стављен под контролу, рекао је Саво Бубић, старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић.
"Пожар је локализован стављен је под контролу, цијелу ноћ смо с борили са ватрено стихијом", рекао је Саво Бубић, старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић.
Током јучерашњег дана у гашењу пожара учествовало је 25 ватрогасних возила и преко 60 ватрогасац из 11 ватрогасних јединица.
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"Штета је огромна, изгорио је дио трупаца и дио производа и полупроизвода. Узрок је нама непознат", каже Бубић.
Према његовим ријечима за гашење пожара биће потребна барем два дана.
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