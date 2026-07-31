Драма на небу: Авион хитно слетио у Београд, путника нашли непомичног у тоалету

Аутор:АТВ редакција
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Турски држављанин Р. А. (54) преминуо је током лета на линији Истанбул–Дизелдорф, након чега је летјелица ванредно приземљена на београдски аеродром.
Авион компаније "Пегасус Аирлинес", који је саобраћао на релацији Истанбул–Дизелдорф, принудно је јутрос слетио на Аеродром "Никола Тесла" у Београду због хитног медицинског случаја на лету.
Како Телеграф пише, Током лета турски држављанин Р. А. отишао је у тоалет. Стјуардеса је приметила да га дуго нема, отворила врата и затекла га без свести.
Нажалост, љекари су могли само да констатују смрт.
По налогу тужилаштва, тијело је послато на обдукцију.
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