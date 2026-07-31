Logo

Драма на небу: Авион хитно слетио у Београд, путника нашли непомичног у тоалету

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 12:07

Коментари:

0
Авион
Фото: pexels/Miguel Armas

Турски држављанин Р. А. (54) преминуо је током лета на линији Истанбул–Дизелдорф, након чега је летјелица ванредно приземљена на београдски аеродром.

Авион компаније "Пегасус Аирлинес", који је саобраћао на релацији Истанбул–Дизелдорф, принудно је јутрос слетио на Аеродром "Никола Тесла" у Београду због хитног медицинског случаја на лету.

Како Телеграф пише, Током лета турски држављанин Р. А. отишао је у тоалет. Стјуардеса је приметила да га дуго нема, отворила врата и затекла га без свести.

Нажалост, љекари су могли само да констатују смрт.

По налогу тужилаштва, тијело је послато на обдукцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

авион

драма

преминуо мушкарац

тоалет

Коментари (0)

Прочитајте више

Ирански напад на Јордан

Свијет

Иран покренуо одмазду: Тврде да су уништили авионе и убили Американце

21 ч

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Свијет

Бизарно: Авион принудно слетио због пуњача за слушалице

22 ч

0
Ватра гори у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, сриједа, 29. јул 2026.

Свијет

Пожаре у Турској гаси више од 3.500 људи и 23 авиона

1 д

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Свијет

Копилот намјерно срушио авион, страдало 150 путника: Рођаци жртава послије 11 година траже одштету

2 д

0

Више из рубрике

Посао разговор интервју

Свијет

Гдје је нестала обећана земља? Број незапослених у Њемачкој поново премашио три милиона

2 ч

0
Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.

Свијет

У Русији се развија вакцина против ХИВ-а и мајмунских богиња

3 ч

0
Подигнута војска, на граници хаос: Двије су теорије за мигрантски упад у енклаву

Свијет

Подигнута војска, на граници хаос: Двије су теорије за мигрантски упад у енклаву

4 ч

0
Безбједносне снаге стоје на стражи док људи покушавају да пређу из мароканског сјеверног града Фнидека у шпанску енклаву Сеуту, у четвртак, 30. јула 2026.

Свијет

Шпанија процјењује да је 49.000 миграната прешло у Сеуту

4 ч

0

  • Најновије

14

39

Њемачко тржиште рада незнатно изнад нивоа прије пандемије

14

35

Нова стратегија за контролу високог притиска

14

35

Министарство рада: При високим температурама избјегавати рад у најтоплијем дијелу дана

14

16

Предложен притвор Ђини и Јованићевој, осумњиченима да су жену и дијете држали заточене у стану

14

14

Додик: Елфета Весели требало би да је на неком другом свијету, а не да шета по Илиџи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима