Тужилаштво и полиција истражују пословање Меморијалног центра Сребреница!

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Бијељини и ПУ Зворник покренули су истрагу у вези са наводним малверзацијама у пословању Меморијалног центра Сребреница.
Како сазнаје АТВ истрага је покренута на основу пријаве која је тужилаштву достављена прошле године, а воде је инспектори за привредни криминал.
”Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције ПУ Зворник поступају по налогу ОЈТ Бијељина. На информативне разговоре позвани су запосленици Меморијалног центра у Сребреници како би се провјерила њихова сазнања о наводно незаконитом трошењу новца и одређеним сумњивим трансакцијама”, каже извор АТВ-а.
Он каже да се ради о редовном предмету у којем се спроводе предистражне радње.
”Тужилаштву није достављен никакав изјвештај о почињеном кривичном дјелу, већ се ради о провјери навода из раније поднесене пријаве”, наводи извор АТВ-а.
Директор Меморијалног центра Сребреница Емир Суљагић на друштвеној мрежи ”Икс” објавио је да је 26 некадашњих и садашњих сарадника Меморијалног центра у Сребреници добило позив на саслушање. У својој објави Суљагић наводи да је Меморијални центар из године у годину добијао позитивно мишљење ревизора, те је полицију и тужилаштво означио као ”отворене и бруталне непријатеље”.
Сопштењем се огласио и Меморијални центар Сребреница који је ”најоштрије осуђује” то што су њихови садашњи или бивши радници позвани на саслушање у ПУ Зворник и ОЈТ Бијељина. Наводе да ће искористити сва расположива правна средства како би заштитили своје запосленике.
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