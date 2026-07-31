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Тужилаштво и полиција истражују пословање Меморијалног центра Сребреница!

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 13:04

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Тужилаштво и полиција истражују пословање Меморијалног центра Сребреница!
Фото: Tanjug/AP/Armin Durgut

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини и ПУ Зворник покренули су истрагу у вези са наводним малверзацијама у пословању Меморијалног центра Сребреница.

Како сазнаје АТВ истрага је покренута на основу пријаве која је тужилаштву достављена прошле године, а воде је инспектори за привредни криминал.

Провјера навода о незаконитом трошењу новца

”Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције ПУ Зворник поступају по налогу ОЈТ Бијељина. На информативне разговоре позвани су запосленици Меморијалног центра у Сребреници како би се провјерила њихова сазнања о наводно незаконитом трошењу новца и одређеним сумњивим трансакцијама”, каже извор АТВ-а.

Он каже да се ради о редовном предмету у којем се спроводе предистражне радње.

”Тужилаштву није достављен никакав изјвештај о почињеном кривичном дјелу, већ се ради о провјери навода из раније поднесене пријаве”, наводи извор АТВ-а.

Суљагић полицију и тужилаштво означио као непријатеље

Директор Меморијалног центра Сребреница Емир Суљагић на друштвеној мрежи ”Икс” објавио је да је 26 некадашњих и садашњих сарадника Меморијалног центра у Сребреници добило позив на саслушање. У својој објави Суљагић наводи да је Меморијални центар из године у годину добијао позитивно мишљење ревизора, те је полицију и тужилаштво означио као ”отворене и бруталне непријатеље”.

Сопштењем се огласио и Меморијални центар Сребреница који је ”најоштрије осуђује” то што су њихови садашњи или бивши радници позвани на саслушање у ПУ Зворник и ОЈТ Бијељина. Наводе да ће искористити сва расположива правна средства како би заштитили своје запосленике.

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Подијели:

Тагови :

Сребреница

Меморијални центар Поточари

истрага

Привредни криминал

пословање

ПУ Зворник

ОЈТ Бијељина

саслушање

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