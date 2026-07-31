Инспекција стопирала регулационе планове у Бањалуци јер су рађени мимо закона

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Све измјене регулационих планова у Бањалуци које је до сада контролисао Инспекторат Републике Српске по захтјеву Грађанске иницијативе „За План“ су незаконите, јер нису усклађене са важећим Урбанистичким планом.
Ову информацију објавили су из Грађанске иницијативе „За План“, наводећи да су данас обавијештени о резултатима инспекцијског надзора у Градској управи Бањалука.
Контрола републичких урбанистичко-грађевинских инспектора обухватила је израду и измјене регулационих планова за насеље „Врбања“, „Лауш 3“, радну зону „Кумсале“ (блокови А, Б и Ц) и план „Ада Дебељаци 2“, преноси Српскаинфо.
Након извршених контрола, инспектори су издали Рјешење којим је Одјељењу за просторно уређење Града Бањалука наложено да обустави ревизију и измјене регулационих планова које су усвојене на сједницама Скупштине града током 2021. и 2022. године.
"Наређује се обустава измјене регулационог плана због утврђене неправилности, и то јер се предметни регулациони план не израђује на основу важећег Урбанистичког плана града Бањалука, који је основ за израду и измјену регулационих планова на урбаном подручју Града, а чије је доношење законски обавезно за градове и насеља градског подручја", цитирају из иницијативе „За План“ званични налаз инспекције.
Истакли су да је овим Рјешењем Инспекторат је потврдио оно што група грађана „За План“ тврди већ дуже вријеме – да су измјене регулационих планова незаконите јер нису усклађене са важећим Урбанистичким планом.
Подсјетили су да су од Скупштине града Бањалука тражили да се поступак измјена и израде регулационих планова обустави до доношења новог урбанистичког плана.
"Нажалост, одборници то нису прихватили. Зато смо од Инспектората Републике Српске прошле године затражили хитно спровођење инспекцијског надзора над одлукама и закључцима Скупштине града који се односе на измјене и израду регулационих планова. Захтјеви се односе на регулационе планове који су мијењани у периоду након утврђивања Нацрта Урбанистичког плана Бањалука 2020–2040. године, односно на више од 30 одлука и закључака којима се покрећу измјене или израда планова".
Од Инспектората РС траже да се што прије изјасни и о осталим регулационим плановима за које су тражили поступање.
"Подсјећамо да Град Бањалука још није усвојио нови Урбанистички план који би замијенио план из 1975. године, а који се и даље сматра важећим планским документом вишег реда. Први јавни увид у Нацрт новог Урбанистичког плана одржан је још крајем 2021. године, док је други окончан тек у септембру 2025. године. И даље нема званичних информација о томе када ће бити утврђен коначан приједлог овог кључног документа", поручују из Иницијативе „За План“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
35
14
35
14
16
14
14
14
08
Тренутно на програму