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Њемачко тржиште рада незнатно изнад нивоа прије пандемије

31.07.2026 14:39

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Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи
Фото: pexels/Niklas Jeromin

Број незапослених у Њемачкој порастао је за 71.000 у јулу, прешавши границу од 3 милиона и достигавши 3,007 милиона, показали су подаци Савезне агенције за запошљавање објављени у петак, чиме су уништене наде у стабилизацију тржишта рада.

То значи да је 28.000 људи више без посла него у истом мјесецу прошле године.

Стопа незапослености порасла је за 0,2 процентна поена на 6,4% у поређењу с претходним мјесецом.

Незапосленост у Њемачкој стално расте годинама. У јуну је 2,936 милиона људи регистровано као незапослено, што је 22.000 више него годину дана раније.

Сезонски пораст незапослености уобичајен је у јулу. Прошле године број незапослених порастао је за 65.000 у истом мјесецу.

Савезна агенција за запошљавање забиљежила је 653.000 слободних радних мјеста у јулу, што је 25.000 више него годину дана раније, али је саопштила да је укупно запошљавање било слабо.

Истраживачи тржишта рада кажу да је тржиште рада до недавно било подржано континуираним запошљавањем у многим секторима и укупним растом запослености, упркос растућој незапослености. Тај тампон је сада смањен.

“Незапосленост расте већ четири године, али дуго времена су и даље постојали позитивни изгледи за запошљавање”, рекао је Ензо Вебер, истраживач у Институту за истраживање запошљавања (ИАБ).

“С обзиром на економску кризу и демографско смањење, то више није довољно”, додао је.

Економиста Вирџинија Сондергелд из платформе за запошљавање Индеед рекла је: „Њемачко тржиште рада данас је само незнатно изнад нивоа прије пандемије и наставља губити замах.“ Навела је, између осталих фактора, шок цијена енергије изазван ратом на Блиском истоку.

Према прелиминарним процјенама, 1,108 милиона људи примило је накнаду за незапосленост у јулу, што је 107.000 више него годину раније.

На тржишту приправништва, 418.000 кандидата се до јула регистровало у агенцијама за запошљавање и центрима за запошљавање, што је 4.000 више него годину раније. Око 126.000 је већ осигурало мјесто за обуку. Послодавци су регистровали 437.000 слободних радних мјеста за приправнике, што је за 35.000 мање него у јулу 2025. године.

(Фокус)

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Тагови :

Њемачка

Незапосленост

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