Новаковић: РиТЕ Угљевик има будућност

Аутор:АТВ редакција
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РиТЕ Угљевик није само предузеће. То је ослонац привредног развоја овог краја и од његовог рада зависе егзистенција бројних породица, стабилност локалне заједнице и сигурност електроенергетског система Републике Српске, навео је Жарко Новаковић, директор Рудника и термоелектране Угљевик.
Новаковић је истакао да су све активности које данас заједнички проводе Влада Републике Српске, Електропривреда Републике Српске и Управа РиТЕ Угљевик усмјерене ка стабилизацији пословања, очувању радних мјеста и стварању услова за дугорочан рад овог енергетског система.
О томе, каже, најбоље говоре конкретни потези који су већ предузети.
"Влада Републике Српске донијела је одлуку којом је омогућена реализација пројекта измјештања регионалног пута Угљевик – Мезграја. Ријеч је о пројекту од изузетног значаја, не само за развој локалне инфраструктуре, већ прије свега за наставак експлоатације угља на површинском копу "Исток 2", који представља основу дугорочног рада Рудника и Термоелектране Угљевик. Посебно је важно што ће реализацијом овог пројекта бити ријешено дугогодишње питање путне комуникације кроз Мезграју, Јаблане, Сарије и Фалчиће, односно повезивања овог дијела општине са Угљевиком", истакао је Новаковић, пише Бањалука.нет.
Истовремено, приоритет Управе РиТЕ Угљевик јесте ширење површинског копа у зони "Исток 2".
У току су активности на експропријацији земљишта и стварању свих неопходних услова за отварање нових експлоатационих површина.
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"Очекујемо да процесом докапитализације буду обезбијеђена средства у износу од 15 милиона КМ управо за потребе експропријације. Успјешном реализацијом овог процеса оцекује се дугорочна стабилност производње у РиТЕ Угљевик. У околностима у којима смо се нашли, било је неопходно доносити одлуке које нису популарне, али јесу неопходне за стабилизацију пословања и очување система. Нисам допустио себи популистичке мјере које би краткорочно умириле јавност, а дугорочно продубиле проблеме", навео је Новаковић.
То нису одлуке, каже Новаковић, које ми доносе политичке поене или популарност – напротив, носе политичку цијену и изазивају незадовољство.
"Доносио сам их јер сам процијенио да су неопходне за опстанак овог предузећа. Посебно желим да подсјетим на ријечи генералног директора Електропривреде Републике Српске Луке Петровића, који је јасно рекао да Влада Републике Српске и Електропривреда чине све како би очували РиТЕ Угљевик, да су већ обезбијеђена значајна средства за његову консолидацију. Такве поруке представљају потврду да РиТЕ Угљевик има пуну подршку институција Републике Српске. Наш посао данас је да рјешавамо проблеме који су се гомилали годинама. Управо томе смо посвећени сваког дана", поручио је Новаковић.
Пред нама није лак период, каже Новаковић, али је увјерен да заједничким радом, одговорним управљањем и подршком институција Републике Српске можемо обезбиједити стабилан рад РиТЕ Угљевик и сигурнију будућност за све запослене и грађане овог краја.
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