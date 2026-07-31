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Температуре до 48, два дана посебно критична

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 16:00

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Врућина, топлотни талас
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Према ријечима Ивана Ристића, који се бави метеорологијом, екстремни топлотни талас трајаће све до 10. августа.

У појединим дијеловима Србије температура ће достизати и невјероватних 48 степени Целзијуса.

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Гостујући у емисији "Јутро" на ТВ Прва, Иван Ристић истакао је да високе температуре још увијек нису достигле врхунац, јер тренутна кошава помаже да се преброди снажан осјећај спарине.

"Најтоплији дио таласа од сриједе"

Ристић је нагласио да је најснажнији удар топлотног таласа пред нама.

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"Пред нама је веома снажан топлотни талас. Многи мисле да је сада најгоре, али то није максимум. Имамо срећу што дува кошава и она нам за сада помаже. Међутим, од уторка и сриједе вјетар ће ослабити, а тада почиње најтоплији дио таласа. Топлотна купола формирала се управо изнад Војводине, између Динарида, Алпа и Карпата, и од сриједе ће практично стајати изнад наше земље. Неколико дана заредом температуре ће прелазити 40 степени", рекао је Ристић.

Најкритичнији четвртак и петак

Како је објаснио, најкритичнији ће бити четвртак и петак, када ће у Београду и појединим другим мјестима температура у хладу достићи око 41 степен, док ће на директном сунцу бити између 47 и 48 степени.

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Према прогнози Ристића, у наредним данима се не очекују падавине, због чега ће се земљиште додатно исушивати, а водостај Дунава наставити да опада.

Уносите довољно течности

Топлотни талас ће се задржати током цијеле прве декаде августа, а најизраженији ће бити у периоду од 5. до 8. августа, када се у већини мјеста очекује максимална дневна температура око 40 степени.

Грађанима савјетује да избјегавају боравак на отвореном током најтоплијег дијела дана, као и да уносе довољно течности и што мање буду изложени директном сунчевом зрачењу.

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