Тренутна улагања Владе Српске у општину Соколац 9,3 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тренутна улагања Владе Републике Српске у општину Соколац износе 9,3 милиона КМ, а највећи дио се односи на изградњу траке за спора возила преко Романије вриједности 6,1 милион КМ, рекао је начелник Сокоца Страхиња Башевић.
Башевић је навео да је Влада уложила око 950.000 КМ за реконструкцију улице Бораца Војске Републике Српске која води до Новог Зејтинлика, док је за израду вртића планирано око 1,87 милиона КМ.
Улагања Владе у развој инфраструктуре на подручју Сокоца, истакао је Башевић, један је од разлога да се премијеру Сави Минићу додијели Повеља општине, највеће општинско признање.
"Успјели смо да договоримо још једну битну инвестицију коју ће финансирати "Путеви Републике Српске" од 450.000 КМ за реконструкцију путне инфраструктуре у самом језгру урбаног дијела општине, односно насеља "Ламеле један" и "Ламеле два", навео је начелник.
Он је додао да ће општинска управа из буџета издвојити још 120.000 КМ за изградњу и реконструкцију дјечијих игралишта и садржаја за старија лица у ова два насеља.
Завршетком овог пројекта, додао је, биће извршена комплетна реконструкција свих путних саобраћајница урбаног дијела Соколца, што је и био циљ по преузимању дужности начелника.
"Циљ је био да направимо здрав концепт којим ћемо прво да урадимо оно што је било насушно потребно, да се живот може одвијати несметано", закључио је Башевић.
Република Српска
Шуме Републике Српске умањиле губитак за 6,62 милиона КМ
Општина Соколац прославиће у недјељу, 2. августа, славу и Дан општине - Илиндан, а дан раније биће уручена општинска признања, међу којима и Повеља општине, која је ове године додијељена предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
55
17
51
17
40
17
34
17
28
Тренутно на програму