Шуме Републике Српске умањиле губитак за 6,62 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Негативан финансијски резултат у 2025. години, износио је 8.957.081 КМ, а на дан 30. јуни 2026. године значајно је мањи и износи 2.336.644 КМ.
Ово је јасан показатељ да предузете мјере финансијске консолидације, рационализације трошкова и унапређења организације рада дају конкретне резултате, саопштено је из Шума Републике Српске.
"Посебно истичемо, добре резултате првој половини 2026. године, када је у односу на исти период 2025. године , остварен раст сјече и реализације шумских дрвних сортимената", истакли су Шума Српске.
Остварени физички показатељи производње по фазама износе:
- сјеча и израда 872.909 m³, односно 95% у односу на планирану прву половину 2026 године; што је за 8 % више у односу на исти период 2025. године;
- привлачење 833.489 m³, односно 95 одсто у односу на планирану прву половину 2026 године;
- реализација 844.871 m³, односно 92 одсто у односно за планирану прву половину 2026 године; што је за шест одсто више у односу на исти период 2025. године.
- У 2026. годину ушло се са значајним залихама шумских дрвних сортимената из претходног периода, при чему су у структури залиха преовладавали ниже вриједни сортименти - навели су.
Истовремено, у залихама је био присутан и значајан обим случајних ужитака четинара, што је утицало на сортиментну структуру расположивих количина за реализацију.
Наведене околности одразиле су се на просјечну остварену продајну цијену четинарских шумских дрвних сортимената, која је била нешто изнад планираног нивоа – за 2,26 КМ, а самим тим и на остварене финансијске ефекте у посматраном периоду.
Градови и општине
Новаковић: РиТЕ Угљевик има будућност
"Ипак, на основу физичких показатеља, остварене просјечне цијене за наведени период, као и чињенице да на залихама нема декласираних шумских дрвних сортимената, као и чињенице да је потражња за свим сортиментима добра, оправдано је очекивати значајно боље резултате пословања до краја 2026. године", истакли су у саопштењу.
Иако финансијски резултат још није позитиван, остварени значајно мањи губитак у односу на претходну годину представља јасан показатељ да мјере консолидације дају резултате.
У наредном периоду биће настављене активности које су већ дале ефекат, уз строго праћење извршења планиране производње, редовно измиривање обавеза према извођачима радова и радницима Предузећа, праћење планиране сортиментне структуре, контролу трошкова и реализацију свих предвиђених мјера.
"Подсјећамо, јавно предузеће је наставило и процес оптимизације радне снаге у складу са реалним пословним потребама. Број запослених је смањен природним одливом, пензионисањем, радни однос на одређено вријеме продужаван је производним радницима, као и попуњавањем упражњених радних мјеста само у случају када није било могуће обезбиједити попуну из постојеће радне снаге. Са 30.06.2026. године Јавно предузеће има 4.169 запослених, распоређених у 32 организациона дијела. У циљу даљег смањења броја радника припремљен је и пуштен у процедуру Правилник о стимулативним отпремнинама", нагласили су из Шума Српске.
Поред свих финансијских изазова, водило се рачуна о економско-социјалном положају радника, па је тако цијена рада почетком 2025. године повећана на 200 КМ, а од 1. маја ове године у појединим организационим дијеловима она износи 230 КМ.
"Истовремено се радило на сустизању редовности исплате плата, тако да су у првој половини 2026.године, два организациона дијела исплатила су осам плата, седамнаест исплатило седам плата, а седам организационих дијелова исплатило је шест плата", закључили су из Шума Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч14
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч2
Најновије
17
55
17
51
17
40
17
34
17
28
Тренутно на програму