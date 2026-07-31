Министарство расписало конкурс! Први пут подршка развоју едукативних видео-игара

Аутор:АТВ редакција
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Министарство расписало конкурс за суфинансирање пројеката из области културних и креативних индустрија – први пут подршка у развоју едукативних видео-игара
Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је данас, 31. јула 2026. године, Јавни конкурс за суфинансирање пројеката који доприносе развоју културних и креативних индустрија у Републици Српској.
Циљ конкурса је унапређење пословања, тржишне одрживости и конкурентности субјеката из области културних и креативних индустрија, кроз подршку пројектима који подстичу развој културе, иновација и креативне економије Републике Српске.
Право учешћа на конкурсу имају самостални предузетници регистровани у области културе, установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, удружења грађана, привредна друштва чија је дјелатност повезана са културним и креативним индустријама, као и самостални умјетници и самостални стручњаци у култури.
Посебну новину овогодишњег конкурса представља увођење категорије за развој едукативних видео-игара. На овај начин Министарство је, по први пут у оквиру овог облика подршке, препознало индустрију видео-игара као једну од најбрже растућих креативних дјелатности која повезује културу, образовање, савремене технологије и иновације.
Увођењем ове категорије отвара се простор за развој домаћих креативних тимова и пројеката који ће кроз видео-игре промовисати културне, туристичке и друштвене вриједности Републике Српске, те додатно оснажити сектор креативних индустрија.
Пријаве се подносе на прописаним обрасцима, уз документацију наведену у тексту Јавног конкурса. Обрасци за пријаву доступни су на интернет страници Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Министарство позива све заинтересоване субјекте који испуњавају услове конкурса да благовремено припреме и доставе своје пријаве у складу са прописаним условима и роковима.
Континуираном подршком оваквим пројектима Министарство просвјете и културе Републике Српске јача културне и креативне индустрије, подстиче иновативност, развој предузетништва у култури и ствара нове могућности за одржив развој овог сектора.
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