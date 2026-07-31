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Министарство расписало конкурс! Први пут подршка развоју едукативних видео-игара

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 13:27

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Министарство расписало конкурс за суфинансирање пројеката културних и креативних индустрија
Фото: Ustupljena fotografija

Министарство расписало конкурс за суфинансирање пројеката из области културних и креативних индустрија – први пут подршка у развоју едукативних видео-игара

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је данас, 31. јула 2026. године, Јавни конкурс за суфинансирање пројеката који доприносе развоју културних и креативних индустрија у Републици Српској.

Циљ конкурса је унапређење пословања, тржишне одрживости и конкурентности субјеката из области културних и креативних индустрија, кроз подршку пројектима који подстичу развој културе, иновација и креативне економије Републике Српске.

Право учешћа на конкурсу имају самостални предузетници регистровани у области културе, установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, удружења грађана, привредна друштва чија је дјелатност повезана са културним и креативним индустријама, као и самостални умјетници и самостални стручњаци у култури.

Подршка се може остварити за пројекте из области:

  • савремене и дигиталне презентације културног насљеђа;
  • развоја новог визуелног идентитета и иновативних модела промоције установа културе;
  • развоја и дизајна аутентичних производа инспирисаних културним насљеђем;
  • организације фестивала са економским и туристичким потенцијалом;
  • развоја и унапређења пословања субјеката у области културних и креативних индустрија;
  • развоја едукативних видео-игара.

Посебну новину овогодишњег конкурса представља увођење категорије за развој едукативних видео-игара. На овај начин Министарство је, по први пут у оквиру овог облика подршке, препознало индустрију видео-игара као једну од најбрже растућих креативних дјелатности која повезује културу, образовање, савремене технологије и иновације.

Увођењем ове категорије отвара се простор за развој домаћих креативних тимова и пројеката који ће кроз видео-игре промовисати културне, туристичке и друштвене вриједности Републике Српске, те додатно оснажити сектор креативних индустрија.

Пријаве се подносе на прописаним обрасцима, уз документацију наведену у тексту Јавног конкурса. Обрасци за пријаву доступни су на интернет страници Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Министарство позива све заинтересоване субјекте који испуњавају услове конкурса да благовремено припреме и доставе своје пријаве у складу са прописаним условима и роковима.

Континуираном подршком оваквим пројектима Министарство просвјете и културе Републике Српске јача културне и креативне индустрије, подстиче иновативност, развој предузетништва у култури и ствара нове могућности за одржив развој овог сектора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Министарство просвјете

конкурс

суфинансирање пројеката

развој едукативних видео-игара

Влада Републике Српске

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