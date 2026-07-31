Logo

Драган Бошкан три деценије у униформи: "Част је служити Републици Српској"

Аутор:

Марија Милановић
31.07.2026 11:21

Коментари:

0
Драган Бошкан командир Жандармерије
Фото: ATV

Бити дио Жандармерије Републике Српске, посао је о чијим ризицима и посвећености знају они који су њен дио, а тек они који су на челу. Тако и командир Драган Бошкан, човјек који је живот посветио чувању Републике Српске и њеног становништва.

Командир јединице за Жандармерију, Драган Бошкан поводом обиљежавања годишњице оснивања Жандармерије, добио је захвалницу, а коју му је уручио министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир.

„Прво да се захвалим команди Жандармерије и руководству Министарства унутрашњих послова на указаном повјерењу и овом признању и додјели овог значајног признања. Ја сам тридесет година у Министарству унутрашњих послова, од тога са поносом истичем 26 као командир јединице за подршку, а сада командир Жандармерије“, казао је Командир јединице за Жандармерију, Драган Бошкан.

Жандармерија Републике Српске

Како он наводи, посао је изазован, али га красе ствари попут тимског рада, тимског духа, војничке дисциплине, физичке спреме и константне обуке.

„Служи ми на понос и част што сам лужио народу Републике Српске и Републици Српској. Као доказ тога је чињеница да моје двоје дјеце иду мојим стопама. Један дјечак ми ради као приправник, док је други полазник Полицијске академије“, рекао је Бошкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Бошкан

Жандармерија Републике Српске

Република Српска

МУП Републике Српске

Коментари (0)

Прочитајте више

Жандармерија обиљежила 7 година постојања у Залужанима

Република Српска

Жандармерија МУП-а Српске обиљежава седам година постојања

3 ч

0
Жељко Будимир

Република Српска

"Чувари реда и поретка, Жандармерија постала један од ослонаца МУП-а Српске"

3 ч

9
Славиша Трифковић

Република Српска

Трифковић: Жандармерија ће и у будућности бити ослонац МУП-у Републике Српске

4 ч

0

Више из рубрике

Жељко Будимир

Република Српска

"Чувари реда и поретка, Жандармерија постала један од ослонаца МУП-а Српске"

3 ч

9
Жандармерија обиљежила 7 година постојања у Залужанима

Република Српска

Жандармерија МУП-а Српске обиљежава седам година постојања

3 ч

0
Изостанак правде за српске жртве "Олује" отворио врата неофашизму у Хрватској

Република Српска

Изостанак правде за српске жртве "Олује" отворио врата неофашизму у Хрватској

4 ч

1
Славиша Трифковић

Република Српска

Трифковић: Жандармерија ће и у будућности бити ослонац МУП-у Републике Српске

4 ч

0

  • Најновије

14

39

Њемачко тржиште рада незнатно изнад нивоа прије пандемије

14

35

Нова стратегија за контролу високог притиска

14

35

Министарство рада: При високим температурама избјегавати рад у најтоплијем дијелу дана

14

16

Предложен притвор Ђини и Јованићевој, осумњиченима да су жену и дијете држали заточене у стану

14

14

Додик: Елфета Весели требало би да је на неком другом свијету, а не да шета по Илиџи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима