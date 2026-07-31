Драган Бошкан три деценије у униформи: "Част је служити Републици Српској"

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Бити дио Жандармерије Републике Српске, посао је о чијим ризицима и посвећености знају они који су њен дио, а тек они који су на челу. Тако и командир Драган Бошкан, човјек који је живот посветио чувању Републике Српске и њеног становништва.
Командир јединице за Жандармерију, Драган Бошкан поводом обиљежавања годишњице оснивања Жандармерије, добио је захвалницу, а коју му је уручио министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир.
„Прво да се захвалим команди Жандармерије и руководству Министарства унутрашњих послова на указаном повјерењу и овом признању и додјели овог значајног признања. Ја сам тридесет година у Министарству унутрашњих послова, од тога са поносом истичем 26 као командир јединице за подршку, а сада командир Жандармерије“, казао је Командир јединице за Жандармерију, Драган Бошкан.
Како он наводи, посао је изазован, али га красе ствари попут тимског рада, тимског духа, војничке дисциплине, физичке спреме и константне обуке.
„Служи ми на понос и част што сам лужио народу Републике Српске и Републици Српској. Као доказ тога је чињеница да моје двоје дјеце иду мојим стопама. Један дјечак ми ради као приправник, док је други полазник Полицијске академије“, рекао је Бошкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч9
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
14
39
14
35
14
35
14
16
14
14
Тренутно на програму