"Чувари реда и поретка, Жандармерија постала један од ослонаца МУП-а Српске"

Аутор:АТВ редакција
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Жандармерија МУП-а Републике Српске обиљежава седам година постојања. Свечаности у Залужанима присуствује и министар Жељко Будимир који је упутио свим жандармима честитку.
„Данас нам је дан Жандармерије, 2019. година, министар Лукач, и добра визија да се направи једна оваква јединица. Ми смо ове године пратећи то од ње направили једну основну организациону јединицу МУП-а. Кренули смо у један процес опремања опремом, која треба да одговара и задацима, а и потребама Жандармерија у 21. вијеку“, поручио је министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир.
Будимир је нагласио да се улагање у Жандармерију наставља, јер је она, како каже, показала своје могућности и способности.
„Прије свега на одржавање јавног реда и мира као и одговору на све оне задатке, гдје редовни састав полиције не може то све сам да уради. Тако да је Жандармерија уз Специјално-антитерористичку јединицу (САЈ), један ослонац за Министарство унутрашњих послова, за оне посебне задатке“, поручује Будимир.
САЈ, како каже Будимир у свом имену носи епитет специјална те као таква је и најелитнија, а задатак МУП-а је да испрати и по кадровима и опреми све како је то у складу са потребама те да не заостаје ни за једном овог типа и намјене у свијету.
„ Оно што се посебно желим захвалити жандармима, јесте да оно што су радили у 2025. години, која је била јако изазовна и врло тешка те да је то допринијело и помогло стабилизацији ситуације у Републици Српској, али исто тако и да сваки противник у том тренутку, који је желио да угрози безбједност Републике Српске је имао у својој свијести да ће ови људи бранити, оно што бране чувари реда и поретка, а то је Република Српска“, рекао је Будимир.
Држава је поредак, а без поретка нема државе, каже Будимир, а што представља основни задатак МУП-а Српске.
„Ја им честитам данашњи дан. Дан оснивања. Желим да у будућем периоду буду једнако професионални, а ми ћемо се потрудити да буду добро опремљени и да их буде више“, поручио је Будимир.
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