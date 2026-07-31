Паркинг на Прокошком језеру кошта 15 КМ, улаз три

Аутор:АТВ редакција
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Посјетиоце Прокошког језера изнад Фојнице дочекао је нови цјеновник услуга, који је постављен на улазу у заштићено подручје.
Иако је циљ наплате улазница, паркинга и других услуга финансирање управљања и заштите овог природног бисера, нове цијене нису наишле на позитивне реакције бројних грађана.
Према објављеном цјеновнику, паркинг за аутомобил за држављане Босне и Херцеговине износи 15 КМ, док страни посјетиоци плаћају 20 КМ.
Улазница за одрасле грађане БиХ кошта три КМ, а за стране туристе шест КМ.
За мотоцикле, квадове и веће организоване групе паркинг се наплаћује 20 КМ, док је паркинг испред капије 10 КМ за домаће посјетиоце и 15 КМ за странце.
За комби возила са седам и више сједишта цијена паркинга испред капије износи 15 КМ.
Поред улазница и паркинга, цјеновником су обухваћене и друге услуге. Годишње пропуснице за власнике колиба и угоститељских објеката износе 60 и 120 КМ, групне посјете ученика и студената плаћају двије КМ по особи, док камповање за домаће госте кошта 20 КМ, а за стране туристе 30 КМ.
Бесплатне пропуснице предвиђене су за сточаре и особе с инвалидитетом већим од 50 посто, док пензионери и особе старије од 70 година плаћају двије КМ.
(Фактор)
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