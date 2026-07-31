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Завршена модернизација КПЗ-а Фоча

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 11:58

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Управна зграда Казнено-поправног завода /КПЗ/ Фоча добила је нови изглед, а установа виши ниво безбједности, након што је Министарство правде Републике Српске уложило 800.000 КМ у реновирање фасаде и столарије, уређење партера, обнову канцеларијског намјештаја и набавку савремене опреме за службу обезбјеђења.
Фото: Srna

Управна зграда Казнено-поправног завода /КПЗ/ Фоча добила је нови изглед, а установа виши ниво безбједности, након што је Министарство правде Републике Српске уложило 800.000 КМ у реновирање фасаде и столарије, уређење партера, обнову канцеларијског намјештаја и набавку савремене опреме за службу обезбјеђења.

Завршетак радова данас је свечано обиљежен у присуству министра правде Горана Селака и директора свих шест казнено-поправних установа у Српској.

Директор КПЗ Фоча Бојан Костић истакао је да је управна зграда добила љепши изглед, повећана је њена топлотна ефикасност, унапређени услови рада за све запослене и на већи ниво подигнута свеукупна безбједност установе.

"Ту не стајемо - у наредном периоду очекује нас наставак радова унутар круга Завода. То је потпуна адаптација фасаде за коју смо обезбиједили материјал, замјена столарије на осуђеничким колективима, као и потпуна реконструкција и адаптација затвореничке кухиње", рекао је Костић.

Он је додао да посебну пажњу посвећују унапређењу пословања Привредне јединице "Дрина" и најавио, уз подршку Владе Српске, проширење смјештајних капацитета мотела "Бриони" за додатних 30 лежајева, те реконструкцију објеката на Економији и набавку нове механизације.

Министар правде Горан Селак истакао је да је КПЗ Фоча, који је основан 1949. године, најстарија и најбезбједнија установа овог типа у Српској у којој бораве лица осуђена на вишегодишње казне затвора, те да у свом саставу посједује и одјељење посебног режима гдје се на највећем степену безбједности чувају осуђена лица.

"Ово је тек почетак инвестиционог улагања у ове објекте. Није важан само изглед, на првом мјесту је безбједност и ми морамо да урадимо појачавање зида, решетки и објеката јер ту бораве и лица која су на издржавању казне, као и велики број запослених", рекао је Селак.

Он је истакао да Министарство континуирано ради на побољшање статуса запослених у правосудном систему, подсјетивши да су у овој години два пута повећане плате.

"Обезбиједили смо да полицији казнено-поправних установа ускладимо пензионисање као што то имају колеге у МУП-у и Судској полицији, тако да се обрачун пензија врши на основу петогодишњег просјека. Радимо усклађивање плата, тако да ћемо у наредних мјесец дана још повећати плату за нешто мање од пет процената измјенама и допунама посебног колективног уговора", рекао је Селак.

Замјеник градоначелника Фоче Весна Рашевић навела је да је зграда КПЗ-а, која је изграђена за вријеме аустроугарске управе у БиХ, дио архитектуре која је обликовала град крајем 19. и почетком 20. вијека, тако да је њена обнова важна за очување урбаног и архитектонског идентитета града, преноси Срна.

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Тагови :

КПЗ Фоча

МУП Републике Српске

Затвор

Република Српска

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