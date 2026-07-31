"Законом забранити коришћење електричних тротинета лицима млађим од 14 година"

Аутор:АТВ редакција
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Милија Радовић из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске рекао је да би требало забранити коришћење електричних тротинета лицима млађим од 14 година.
"Овим законом је сад дозвољено да чак и дјеца од шест до 14 година могу управљати тротинетом. ако је брзина кретања ограничена на шест километара на час. Међутим, сви знамо да се крећу много већим брзинама. Полиција са уређајима којима располаже није у могућности објективно контролисати брзину кретања на тротоару", рекао је Радовић зa РТРС
Он је навео да је анализирана 21 европска земља и земље окружења и да је чак у 16 земаља у потпуности забрањено кретање тротинетом на тротоару како би се, каже, избјегао конфликт између возача тротинета и пјешака.
Радовић је подсјетио да је Република Српска прије пет година, кроз измјене Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, уредила кретање и кориштење лаких личних електричних возила - електричних тротинета.
"Лака лична електрична возила или електрични тротинети подијељени су у двије групе. Прву групу чини ограничена брзина кретања до шест километара на час и друга група брзина преко шест километара на час, а до 25 километара на час. За прву групу важе правила која су законом предвиђена за пјешаке, а за другу важе правила у саобраћају која важе и за бициклисте. За лица који управљају тротинетом који је регистрован до 25 километара на час минимална доња старосна граница је 14 година и то лице мора посједовати потврду о познавању прописа или неку возачку дозволу у каснијој доби", навео је он.
Радовић сматра да би на јесен требало да почне разматрање измјена и допуна Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, којим би се у потпуности забранило коришћење електричних тротинета лицима млађим од 14 година.
Он је подсјетио да је забрањено превожење других лица на тротинету.
"Често видимо двоје дјеце на једном тротинету, а то законом није дозвољено. Законом је прописано да возач тротинета мора да има закопчану кацигу, а то је врло ријетка појава код нас. И у том погледу се закон врло често крши", рекао је Радовић.
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