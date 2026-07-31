Logo

Трифковић: Жандармерија ће и у будућности бити ослонац МУП-у Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 10:21

Коментари:

0
Славиша Трифковић
Фото: ATV

Жандармерија ће и у будућности остати ослонац Министарству унутрашњих послова спремна да у оквиру својих надлежности пружи максимални заштиту свим грађанима Републике Срспке, рекао је Славиша Трифковић комадант Жандармерије.

"Данас смо овдје у кругу комплекса Центра за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске, обиљежили један важан тренутак и догађај, а то је Дан Жандармерије", рекао је Славиша Трифковић комадант Жандармерије.

Министарство унутрашњих послова је 2019. године извршило своју трансформацију јединица тако што су јединице за подршку прерасле у Жандармерију које су на почетку ове године прерасле у самосталну организациону јединицу, каже Трифковић.

"Жандармерија ће и у будућности остати ослонац Министарству унутрашњих послова спремна да у оквиру својих надлежности пружи максимални заштиту свим грађанима Републике Српске. Одржи стабилан ред и мир и одговори на све безбједностне ризике и претње", каже Трифковић.

Захваљујући људству Жандармерија је прерасла у респектабилну, оперативну јединицу спремну да у сваком тренутку одговори на све безбједносне пријетње и ризике, додаје Трифковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Жандармерија Републике Српске

МУП Републике Српске

Коментари (0)

Прочитајте више

МУП Републике Српске

Република Српска

Потписани уговори са кадетима и уручени кључеви нових возила САЈ-у и Жандармерији

1 седм

0
Коњица МУП-а

Бања Лука

Коњица Жандармерије прошетала градом и одушевила Бањалучане

1 седм

0
Полиција Србија

Србија

Трагедија на Дрини: Жандармерија пронашла тијело несталог полицајца (23)

4 седм

0
Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју

Република Српска

Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју

3 седм

3

Више из рубрике

Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.

Република Српска

Стевандић: Олуја је највеће етничког чишћење након Другог свјетског рата

1 ч

1
Жупљанин: Српске жртве из "Олује" никада неће бити заборављене

Република Српска

Жупљанин: Српске жртве из "Олује" никада неће бити заборављене

1 ч

0
Саво Минић у Челинцу 2026.

Република Српска

Минић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршен погром над српским народом

18 ч

2
Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

Република Српска

Будимир: Поносни на снајперску пушку и домаће знање

18 ч

0

  • Најновије

10

46

Жандармерија МУП-а Српске обиљежава седам година постојања

10

41

Подигнута војска, на граници хаос: Двије су теорије за мигрантски упад у енклаву

10

36

Изостанак правде за српске жртве "Олује" отворио врата неофашизму у Хрватској

10

23

Преминуо Влатко Гилић

10

22

Шпанија процјењује да је 49.000 миграната прешло у Сеуту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима