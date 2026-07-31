Трифковић: Жандармерија ће и у будућности бити ослонац МУП-у Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Жандармерија ће и у будућности остати ослонац Министарству унутрашњих послова спремна да у оквиру својих надлежности пружи максимални заштиту свим грађанима Републике Срспке, рекао је Славиша Трифковић комадант Жандармерије.
"Данас смо овдје у кругу комплекса Центра за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске, обиљежили један важан тренутак и догађај, а то је Дан Жандармерије", рекао је Славиша Трифковић комадант Жандармерије.
Министарство унутрашњих послова је 2019. године извршило своју трансформацију јединица тако што су јединице за подршку прерасле у Жандармерију које су на почетку ове године прерасле у самосталну организациону јединицу, каже Трифковић.
"Жандармерија ће и у будућности остати ослонац Министарству унутрашњих послова спремна да у оквиру својих надлежности пружи максимални заштиту свим грађанима Републике Српске. Одржи стабилан ред и мир и одговори на све безбједностне ризике и претње", каже Трифковић.
Захваљујући људству Жандармерија је прерасла у респектабилну, оперативну јединицу спремну да у сваком тренутку одговори на све безбједносне пријетње и ризике, додаје Трифковић.
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