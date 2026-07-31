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Стевандић: Олуја је највеће етничког чишћење након Другог свјетског рата

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 09:41

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Фото: АТВ

Предсједник НСРС Ненад Стевандић поручио је да је злочиначка акција "Олуја" највеће етничко чишћење након Другог свјетског рата.

"Најтужнији дио историје човјечанства су злочини над Србима током „Олује“, зато што су убијања и протјеривања била под међународним покровитељством и НАТО-ом", поручио је Стевандић.

@nenad_stevandic

Најтужнији дио историје човјечанства су злочини над Србима током „Олује“, зато што су убијања и протјеривања била под међународним покровитељством и НАТО-ом. „Олуја“ је највеће етничко чишћење након Другог свјетског рата.

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Тагови :

Ненад Стевандић

akcija Oluja

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