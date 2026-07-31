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Предложен притвор Ђини и Јованићевој, осумњиченима да су жену и дијете држали заточене у стану

Аутор:

Огњен Матавуљ
31.07.2026 14:16

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Алмин Ђино из Травника и Ј.Ј. из Бањалуке, који су ухапшени због сумње да су више од мјесец дана у стану у Бањалуци држали заточену жену и дијете из Приједора, спроведени су у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора Алмину Ђини (38) из Травника и Јадранки Јованић (59) из Бањалуке, осумњиченима да су у стану у Бањалуци држали заточену жену и њено дијете.

Како је саопштило ОЈТ Бањалука њима се на терет ставља да су починили продужено кривично дјело преваре и противправно лишење слободе.

”Осумњичени су, у намјери прибављања противправне имовинске користи, од 17. јуна до 29. јула 2026.године, противправно држали у стану у Бањалуци М.К. из Приједора и њено малољетно дијете. Оштећену су доводили у заблуду обећавајући јој посао у иностранству, којом приликом су од ње у више наврата узели новац”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

Policija najn ilu

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Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

Додају да је притвор затражен због опасности од бјекства осумњичених, нарочитих околности које указују да ће ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због бојазни да ће поновити кривично дјело.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.

Спровођење Алмин Ђино

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Спроведени у ОЈТ Бањалука: Ово су осумњичени за држање жене и дјетета заточеним у стану

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Тагови :

Алмин Ђино

противправно лишење слободе

ОЈТ Бањалука

Предложен притвор

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