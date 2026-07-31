Предложен притвор Ђини и Јованићевој, осумњиченима да су жену и дијете држали заточене у стану

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора Алмину Ђини (38) из Травника и Јадранки Јованић (59) из Бањалуке, осумњиченима да су у стану у Бањалуци држали заточену жену и њено дијете.
Како је саопштило ОЈТ Бањалука њима се на терет ставља да су починили продужено кривично дјело преваре и противправно лишење слободе.
”Осумњичени су, у намјери прибављања противправне имовинске користи, од 17. јуна до 29. јула 2026.године, противправно држали у стану у Бањалуци М.К. из Приједора и њено малољетно дијете. Оштећену су доводили у заблуду обећавајући јој посао у иностранству, којом приликом су од ње у више наврата узели новац”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
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Додају да је притвор затражен због опасности од бјекства осумњичених, нарочитих околности које указују да ће ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због бојазни да ће поновити кривично дјело.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.
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